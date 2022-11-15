МАГАТЕ перевірить безпеку Чорнобиля та трьох діючих АЕС в Україні
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії в найближчі тижні направить місії з ядерної безпеки на 3 діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
"На прохання України між урядом та МАГАТЕ було досягнуто домовленості про скерування груп експертів агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС)".
Повідомляється, що МАГАТЕ також скерує свою таку ж експертну місію до Чорнобиля.
"У той час, коли світ прикутий до нестабільної ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції, ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти, розташовані в країні, яка перебуває у стані війни", - сказав Гроссі.
На початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня, а за ними можуть слідувати інші, якщо це буде необхідно.
- Нагадаємо, перша місія МАГАТЕ прибула на Запоріжжя 31 серпня.
- Також на початку листопада МАГАТЕ розповсюдило звіт, у якому повністю спростувало фантазії Росії щодо "брудної бомби" в Україні.
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