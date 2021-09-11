Місія МВФ може розпочати роботу в Україні 21-23 вересня
Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні 21-23 вересня
Про це заявив представник України у МВФ Владислав Рашкован, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, місія МВФ в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може розпочати роботу за 10-12 днів.
"Місія може розпочати роботу через 10-12 днів", – сказав Рашкован.
Він додав, що найімовірніше робота буде здійснюватися у віддаленому режимі. Водночас зберігається шанс, що голова місії Іванна Владкова-Голлар прибуде до Києва, однак це залежить від розвитку епідемічної ситуації в Україні.
- Нагадаємо, 9 вересня голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду очікується у вересні.
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