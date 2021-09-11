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Місія МВФ може розпочати роботу в Україні 21-23 вересня

11 вересня, 2021 субота
16:26
Економіка МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду може розпочати роботу в Україні 21-23 вересня

Про це заявив представник України у МВФ Владислав Рашкован, повідомляє Інтерфакс-Україна

За його словами, місія МВФ в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може розпочати роботу за 10-12 днів. 

"Місія може розпочати роботу через 10-12 днів", – сказав Рашкован. 

Він додав, що найімовірніше робота буде здійснюватися у віддаленому режимі. Водночас зберігається шанс, що голова місії Іванна Владкова-Голлар прибуде до Києва, однак це залежить від розвитку епідемічної ситуації в Україні.

  • Нагадаємо, 9 вересня голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду очікується у вересні
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МВФ
кредит МВФ
міжнародний валютний фонд
місія МВФ
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