Місія МВФ може розпочати роботу в Україні 21-23 вересня

Про це заявив представник України у МВФ Владислав Рашкован, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, місія МВФ в Україні з питань першого перегляду програми stand-by може розпочати роботу за 10-12 днів.

"Місія може розпочати роботу через 10-12 днів", – сказав Рашкован.

Він додав, що найімовірніше робота буде здійснюватися у віддаленому режимі. Водночас зберігається шанс, що голова місії Іванна Владкова-Голлар прибуде до Києва, однак це залежить від розвитку епідемічної ситуації в Україні.