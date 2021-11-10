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Міський голова Чернігова Атрошенко назвав курс України на вступ до НАТО "фігнею”
Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав НАТО "неефективним клубом", а курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу - "фігнею"
"Ось сьогодні ми говоримо за НАТО. Що нам треба вступити в НАТО? Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як це неодноразово засвідчувалося, якась там… умовно кажучи… клуб. Кого він захистив останнім часом - на кого нападали або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", - заявив мер Чернігова.
Він також заявив, що Югославію "свого часу бомбили, встановлюючи демократію".
Раніше, у грудні 2020 року, Атрошенко заявив, що “рівно йшов по життю” і тому може говорити “і з президентом, і зі злодієм”.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО.
- Президент Росії Володимир Путін висловив стурбованість співпрацею України і НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росії не слід боятися розширення НАТО, зокрема, у разі приєднання України до Альянсу.
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