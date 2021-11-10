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Головна Суспільство Міський голова Чернігова Атрошенко назвав курс України на вступ до НАТО "фігнею”

Міський голова Чернігова Атрошенко назвав курс України на вступ до НАТО "фігнею”

10 листопада, 2021 середа
19:11
Суспільство Міський голова Чернігова Атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав НАТО "неефективним клубом", а курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу - "фігнею"

Про це Атрошенко заявив на засіданні міської ради Чернігова у вівторок, 9 листопада.

"Ось сьогодні ми говоримо за НАТО. Що нам треба вступити в НАТО? Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як це неодноразово засвідчувалося, якась там… умовно кажучи… клуб. Кого він захистив останнім часом - на кого нападали або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", - заявив мер Чернігова.

Він також заявив, що Югославію "свого часу бомбили, встановлюючи демократію".

Раніше, у грудні 2020 року, Атрошенко заявив, що “рівно йшов по життю” і тому може говорити “і з президентом, і зі злодієм”.
 
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