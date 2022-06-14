Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Дезінформація. Після знищення мосту між Сєверодонецьком та Лисичанськом російські Telegram-канали почали поширювати тезу, що таким чином "командування ЗСУ вирішило попередити втечу військ, з метою чого знищило єдиний шлях відходу".

Маніпуляція. В українському інфопросторі з’явився ресурс "выезд для мужчин", що пропонує надання оплатних послуг з підготовки фальшивих документів, які нібито надають чоловікам призовного віку можливість виїзду закордон, однак аналіз контентного наповнення дозволяє встановити його приналежність до інформаційних структур РФ.

Дезінформація. Колаборант-"керівник" окупованих територій Запорізької області В. Рогов заявив: "кредити перед українськими банками обнулять, людям немає сенсу платити відсотки", однак ця інформація не відповідає дійсності, а відомості щодо виплати кредитів варто уточнювати в українських банках.

Ще один фейк роспропаганди сьогодні спростував Пентагон. У Міноборони США запевнили, що надана Україні зброя не йде на чорний ринок, а щодня ефективно працює на фронті.

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