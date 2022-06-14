Міст в Сєверодонецьку, сервіс "выезд для мужчин" та списання боргів від колаборантів. ЦПД оприлюднив нові фейки роспропаганди
ЦПД виявляє дезінформацію, фейки та маніпуляції, які окупанти поширювали станом на вечір 13 червня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в телеграмі.
Дезінформація. Після знищення мосту між Сєверодонецьком та Лисичанськом російські Telegram-канали почали поширювати тезу, що таким чином "командування ЗСУ вирішило попередити втечу військ, з метою чого знищило єдиний шлях відходу".
Маніпуляція. В українському інфопросторі з’явився ресурс "выезд для мужчин", що пропонує надання оплатних послуг з підготовки фальшивих документів, які нібито надають чоловікам призовного віку можливість виїзду закордон, однак аналіз контентного наповнення дозволяє встановити його приналежність до інформаційних структур РФ.
Дезінформація. Колаборант-"керівник" окупованих територій Запорізької області В. Рогов заявив: "кредити перед українськими банками обнулять, людям немає сенсу платити відсотки", однак ця інформація не відповідає дійсності, а відомості щодо виплати кредитів варто уточнювати в українських банках.
- Ще один фейк роспропаганди сьогодні спростував Пентагон. У Міноборони США запевнили, що надана Україні зброя не йде на чорний ринок, а щодня ефективно працює на фронті.
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