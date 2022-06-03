"Мистецтво перемоги": Український культурний фонд запустив артпортал для патріотичних мотиваційних зображень
В Україні запрацювала платформа "Мистецтво перемоги". Це артпортал, де всіх охочі можуть поділитись графічним твором для підтримки непереможного духу українців
Про це повідомили у Мінкультури.
"Наразі на порталі вже сформовано добірки з наявних патріотичних робіт за категоріями: мурали, картини, плакати, меми та ілюстрації, під якими об’єднані карикатури та шаржі", - йдеться у повідомленні.
Артпортал доступний за посиланням.
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