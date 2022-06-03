Про це повідомили у Мінкультури.

"Наразі на порталі вже сформовано добірки з наявних патріотичних робіт за категоріями: мурали, картини, плакати, меми та ілюстрації, під якими об’єднані карикатури та шаржі", - йдеться у повідомленні.

Артпортал доступний за посиланням.

Англомовний репозиторій We are Ukraine спільно з компанією Looqme створили онлайн-бібліотеку обкладинок світових ЗМІ, присвячених Україні.

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