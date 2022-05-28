Створили онлайн-бібліотеку обкладинок світових ЗМІ, присвячених Україні

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

"Наразі на сайті вже зібрали та опублікували понад 3 387 обкладинок 141 світових медіа з 39 країн 20 мовами світу", - йдеться в повідомленні.

Добірку обкладинок англійською, французькою, німецькою, іспанською, італійською та іншими мовами, обравши відповідну країну, медіа та проміжок часу можна знайти за посиланням. Для цього треба обрати відповідну країну, медіа та проміжок часу.

Відомо, що проєкт We are Ukraine запустили 3 березня 2022 року, щоб поширювати інформацію англійською мовою про події війни, що відбуваються в Україні.

Нагадаємо, на одній з обкладинок журналу TIME розмістили цитату президента України "Життя переможе смерть, а світ - темряву". Такі слова президент України сказав під час звернення до Європарламенту після того, як ЄС почав розгляд заявки України на членство.

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