"Місто Марії", "24/02", 2step та інші: музична премія YUNA-2023 назвала 12 переможців
Оголошення імен артистів, які отримають нагороди цього року, відбулося 18 квітня під час онлайн-трансляції на офіційному ютуб-каналі Національної музичної премії YUNA
Про це повідомили на сайті премії.
Згідно з оновленим регламентом YUNA, який адаптували до реалій воєнного стану, цього року члени журі премії обирали переможців не у звичних номінаціях, а поміж 100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період від 24 лютого до 31 грудня 2022 року. Гасло YUNA 2023 – "Пісні незламної України".
Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:
- 24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
- 2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran
- Місто Марії – Океан Ельзи
- Біля тополі – SHUMEI
- Пес Патрон – KARTA SVITU
- Біля серця – KOLA
- Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
- Чути гімн – SKOFKA
- Буде весна – Макс Барських
- Враже – Енджі Крейда
- Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi
- Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness
До складу журі YUNA традиційно увійшли представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.
Можливості отримати нагороди YUNA були позбавлені артисти країн-агресорок, а також ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.
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