Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура "Місто Марії", "24/02", 2step та інші: музична премія YUNA-2023 назвала 12 переможців

"Місто Марії", "24/02", 2step та інші: музична премія YUNA-2023 назвала 12 переможців

19 квітня, 2023 середа
00:32
Культура

Оголошення імен артистів, які отримають нагороди цього року, відбулося 18 квітня під час онлайн-трансляції на офіційному ютуб-каналі Національної музичної премії YUNA

Про це повідомили на сайті премії.

Згідно з оновленим регламентом YUNA, який адаптували до реалій воєнного стану, цього року члени журі премії обирали переможців не у звичних номінаціях, а поміж 100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період від 24 лютого до 31 грудня 2022 року. Гасло YUNA 2023 – "Пісні незламної України".

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

  1. 24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  2. 2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran
  3. Місто Марії – Океан Ельзи
  4. Біля тополі – SHUMEI
  5. Пес Патрон – KARTA SVITU
  6. Біля серця – KOLA
  7. Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
  8. Чути гімн – SKOFKA
  9. Буде весна – Макс Барських
  10. Враже – Енджі Крейда
  11. Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi
  12. Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

До складу журі YUNA традиційно увійшли представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.

Можливості отримати нагороди YUNA були позбавлені артисти країн-агресорок, а також ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.

  • Організатори Євробачення-2023 розповіли, які українські артисти виступлять у фіналі конкурсу
Читайте також:
17 квітня, 2023 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня
путін та шойгу
17 квітня, 2023 понедiлок
Путін вказав Шойгу пріоритетний напрямок застосування збройних сил РФ
Євген Магда
Автор Євген Магда
18 квітня, 2023 вiвторок
Чому наші сусіди підняли бунт проти українського зерна?
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
19 квітня
00:16
Михайло Мудрик, Челсі, Ліга чемпіонів
"Реал" переграв "Челсі" Мудрика у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
00:12
МЗС України
У МЗС України відреагували на зустріч у Мінську Лукашенка й Пушиліна
2023, вiвторок
18 квітня
23:51
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: пошкоджено будинки, сонячні панелі й десяток парників
23:46
військкомат в РФ
Губернатор Брянщини звинуватив ЗСУ в атаці дроном на військкомат
23:33
Оновлено
Шахед
Сили ППО збили 7 безпілотників на Запоріжжі й околицях Дніпра
23:24
Єнс Столтенберг
Столтенберг: Наразі немає доказів того, що Китай надає збройну допомогу Росії 
23:10
БМП Bradley
Перші БМП Bradley вже прибули в Україну та передані військовим
22:59
Оновлено
Олег Барна
На фронті загинув колишній нардеп Олег Барна
22:42
Нарада на Полтавщині
​​​​​​​Зеленський на Полтавщині провів нараду, відвідав поранених воїнів і вручив нагороди  
22:36
Аналітика
Володимир Зеленський
Україна може опинитися на порозі нового Майдану
22:28
Аналітика
Сергій Згурець
За ким ініціатива на полі бою, яку тактику очікувати від ворога та чому Єгипет передумав надавати озброєння для РФ. Колонка Сергія Згурця
22:11
Оновлено
МЗС РФ
Росія звинуватила послів США, Британії та Канади у втручанні в державні справи РФ
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Американські технології на ЗАЕС, Єгипет хотів продавати ракети РФ, а тепер озброюватиме Київ, Польща пропускатиме українське зерно. Світові ЗМІ про Україну 18 квітня
21:45
Нікол Пашинян
Прем'єр Вірменії Пашинян висловив готовність відмовитись від претензій на Нагірний Карабах
21:23
Другого організатора п’яних вечірок у Києві взяли під варту та призначили 600 тис. грн застави
21:23
Зеленський
"Готові звітувати за кожен долар американської підтримки": Зеленський запросив спікера конгресу Маккарті в Україну
21:03
зенітно ракетний комплекс Patriot
Німеччина повідомила про передачу Україні ЗРК Patriot з ракетами
20:51
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Польща розблокує транзит української агропродукції в ніч проти 21 квітня
20:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:23
Путін на окупованих територіях
Путін відвідав не військові позиції на Запоріжжі та Луганщині, а табір відпочинку глибоко в тилу, - ВВС
20:12
окупанти, орки
За день росіяни завдали 44 авіаудари та 20 обстрілів з РСЗВ по території України, — Генштаб
20:03
Мелітополь
У Мелітополі окупанти створили фейковий суд, де каратимуть за проукраїнську позицію, - мер
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Концептуальні ігри
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 419 дня війни: "снайперські гвинтівки на колесах" для морпіхів, просування ЗСУ біля Бахмута та континентальний рекорд українки 
19:57
баскетбол
Чоловічу збірну РФ із баскетболу не допустили до кваліфікації на Олімпіаду-2024
19:52
Ексклюзив
Іван Федоров, мер Мелітополя
Росіяни продовжують будувати нові лінії оборони у Запорізькій області, - мер Мелітополя Федоров
19:49
Обстеження
У цивільних медзакладах запрацюють військово-лікарські комісії, - постанова уряду
19:24
Морські котики в готелі: UAnimals заявили про знущання над тваринами в одеському дельфінарії та звернулися до поліції
19:18
Газпром
"Минулої зими допомогла погода": Газпром знову погрожує Європі проблемами з газом
19:16
Ексклюзив
Нардеп Цимбалюк: з 24 лютого 2022 року строковиків, які відслужили термін, залишили в армії з зарплатнею в 500 грн/місяць
18:53
кримські татари
Закликаємо РФ припинити утиски, арешти і переслідування: Рада Європи відзначила порушення прав кримських татар
18:35
Ексклюзив
Гроші
6600 грн на людину: в Україні почали надавати нову допомогу від ООН, - нардепка Васильченко
18:34
наступ ЗСУ
Newsweek: злиті документи Пентагону містять дату початку контрнаступу України
18:34
авіакатасрофа МАУ Ірак
Збиття літаку МАУ Іраном: Україна і міжнародні фахівці звинуватили Тегеран у фіктивному правосудді
18:23
колісний танк AMX-10 RC
"Так виглядають Свобода, Рівність і Братерство": Резніков показав отримані Україною французькі бронемашини AMX-10
18:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Перемогти Росію
17:56
В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тис. військовослужбовців, – уповноважений Котенко
17:54
Жозеп Боррель
Боррель: якщо Китай не допоможе зупинити Путіна, то не зможе нормально розвивати відносини з ЄС
17:49
Ярослав Ракицький, Месут Озіл та Артем Федецький (зліва - направо)
Чемпіон світу з футболу розпочне політичну кар'єру в партії Ердогана, - ЗМІ
17:34
постер фільму "Супермен"
Режисер Джеймс Ганн оголосив про початок роботи над новим фільмом про Супермена
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV