Про це повідомили на сайті премії.

Згідно з оновленим регламентом YUNA, який адаптували до реалій воєнного стану, цього року члени журі премії обирали переможців не у звичних номінаціях, а поміж 100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період від 24 лютого до 31 грудня 2022 року. Гасло YUNA 2023 – "Пісні незламної України".

Перемогли 12 пісень, які набрали найбільше голосів експертів:

24/02 – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 2step – АНТИТІЛА та Ed Sheeran Місто Марії – Океан Ельзи Біля тополі – SHUMEI Пес Патрон – KARTA SVITU Біля серця – KOLA Hey Hey Rise Up – Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd Чути гімн – SKOFKA Буде весна – Макс Барських Враже – Енджі Крейда Допоможе ЗСУ – Chico & Qatoshi Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix) – Бумбокс та The Kiffness

До складу журі YUNA традиційно увійшли представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі та аналітики ЗМІ із понад 5-річним досвідом роботи у відповідній сфері.

Можливості отримати нагороди YUNA були позбавлені артисти країн-агресорок, а також ті, хто публічно підтримав російську агресію проти України, перебуває під санкціями України, країн ЄС та США, і хто до або після широкомасштабного вторгнення публічно не ідентифікували себе як українські виконавці та виконавиці.