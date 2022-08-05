Місцева влада краще знає, як підготуватись до опалювального сезону, - експерт з енергетичних питань Рябцев
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що підготовкою до опалювального сезону повинна займатись місцева влада
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Необхідно передати не лише якісь зобовʼязання та функції на місцях, а й ресурси. Органи місцевого самоврядування краще знають, як підготуватись до опалювального сезону. Проте в нас знову гроші та інші матеріальні ресурси концентруються в руках центральної влади", - пояснив Рябцев.
Експерт наголосив, що через зруйновану інфраструктуру, багато споживачів не зможуть підготуватись до опалювального сезону.
"Для того, щоб газ та вугілля у вигляді теплової енергії потрапили до кінцевих споживачів потрібно, щоб працювала інфраструктура. На жаль, у великій кількості регіонів України ця інфраструктура зруйнована і не може бути відновлена повністю до початку опалювального сезону. Тому багато споживачів не зможуть підготуватись до цьогорічного опалювального сезону", - додав він.
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