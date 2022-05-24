"Місця підготовки особового складу є приоритетними цілями для ворога", - Сергій Згурець

Про це Сергій Згурець, - директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу, - написав у своїй традиційній колонці для Еспресо.

"Як мені відомо, насправді була аналітична інформація, яка говорить про те, що ворог буде завдавати ударів по місцях, де відбувається підготовка особового складу. Така ситуація є викликом для особового керівництва ЗСУ, тому що знаючи про ці ризики, треба з особливою увагою підходити до підготовки наших військових. Я розумію, що в нас є обмеження безпосередньо з базами, але розуміючи ризики використання ворогом ракетної зброї, таких речей треба уникати. Три випадки поспіль – це насправді означає, що ми робимо помилки з точки зору підготовки нашого особового складу", - вважає Сергій Згурець.

Він попередив, що такі речі можуть повторюватись. "Я про те, що місця підготовки особового складу, зокрема Десна, Яворів – є приоритетними цілями для ворога", - зауважив експерт.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb