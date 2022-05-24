"Місця підготовки особового складу є приоритетними цілями для ворога", - Сергій Згурець
Військовий експерт наголошує, що росіяни можуть й надалі застосовувати таку тактику
Про це Сергій Згурець, - директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу, - написав у своїй традиційній колонці для Еспресо.
"Як мені відомо, насправді була аналітична інформація, яка говорить про те, що ворог буде завдавати ударів по місцях, де відбувається підготовка особового складу. Така ситуація є викликом для особового керівництва ЗСУ, тому що знаючи про ці ризики, треба з особливою увагою підходити до підготовки наших військових. Я розумію, що в нас є обмеження безпосередньо з базами, але розуміючи ризики використання ворогом ракетної зброї, таких речей треба уникати. Три випадки поспіль – це насправді означає, що ми робимо помилки з точки зору підготовки нашого особового складу", - вважає Сергій Згурець.
Він попередив, що такі речі можуть повторюватись. "Я про те, що місця підготовки особового складу, зокрема Десна, Яворів – є приоритетними цілями для ворога", - зауважив експерт.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 35.72Продаж 38.02
- Актуальне
- Важливе