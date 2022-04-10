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Містять винятки: Мінінфраструктури попереджає про можливості обходу санкцій ЄС

10 квітня, 2022 неділя
17:08
Економіка ЄС

​​​​​​​Нові санкції Єврокомісії містять інструменти для їх обходу

Про це заявило Мінінфраструктури у "Фейсбук".

"Єврокомісія запровадила нові санкції щодо агресора, відповідно до яких увесь зареєстрований у росії та білорусі вантажний транспорт зобов'язаний залишити територію Євросоюзу до 16 квітня. Ці рішення вдарять по економіці окупанта. Однак залишається низка винятків, які створюють можливості для обходу санкції", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у рішенні Єврокомісії зазначено, що країни-члени ЄС можуть на власний розсуд дозволити підприємствами росії та білорусі транспортування окремих категорій вантажів. Йдеться, по-перше, про природний газ та нафту, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду; по-друге, про фармацевтичну, медичну, сільськогосподарську та харчову продукцію, включно з пшеницею та добривами.

Також під винятки потрапили гуманітарні вантажі.

Окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування.

Міністерство нагадало, що через блокування українських портів росіянами Україна і ЄС мусять налаштовувати нові логістичні шляхи для експорту, що влітає в копійку як одній, так і другій стороні. Скажімо, європейські країні зі свого боку мають побудувати ланцюжки складів, митних пунктів та пунктів роботи санітарних служб. 

Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди. У той же час економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала країна-агресор.

"Низка країн ЄС займають нейтральну позицію та утримуються від прямого звинувачення Росії у війні проти України. Відповідно такі країни більш ймовірно скористаються цими винятками та знову дозволять агресору заробляти на європейських ринках, щоб продовжувати свої злочини на території України", – зауважують у міністерстві.

До того ж ці винятки залишають відкритою можливістю для великого бізнесу в ЄС повернутися до звичних економічних зв’язків з Росією.

"Причиною п'ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів Росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, не зрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною", – переконане Мінінфраструктури.

 
Мінінфраструктури
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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