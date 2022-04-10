Латвія через санкції завернула 150 фур з Білорусі і РФ на своєму кордоні
Латвійські прикордонники завернули назад 150 фур Білорусі і РФ на своєму кордоні, оскільки таку заборону ввів Євросоюз
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Латвійські прикордонники не пустили через кордон 150 вантажівок з Білорусі і РФ. Водії фур не були поінформовані про санкції, введені ЄС напередодні.
За неофіційними даними, наразі водії таких вантажівок більше не намагаються перетнути кордон Латвії.
- Нагадаємо, 8 квітня Рада Євросоюзу затвердила п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, серед яких – заборона в'їзду вантажівок з Білорусі та Росії.
- Фінляндія з 9 квітня заборонила в'їзд на свою територію російських та білоруських вантажівок.
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