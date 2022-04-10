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Латвія через санкції завернула 150 фур з Білорусі і РФ на своєму кордоні

10 квітня, 2022 неділя
16:26
Економіка вантажівка

Латвійські прикордонники завернули назад 150 фур Білорусі і РФ на своєму кордоні, оскільки таку заборону ввів Євросоюз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Латвійські прикордонники не пустили через кордон 150 вантажівок з Білорусі і РФ. Водії фур не були поінформовані про санкції, введені ЄС напередодні.

За неофіційними даними, наразі водії таких вантажівок більше не намагаються перетнути кордон Латвії.

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Латвія
війна з Росією
вантажівки
санкції ЄС
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