Латвія через санкції завернула 150 фур з Білорусі і РФ на своєму кордоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.



Латвійські прикордонники не пустили через кордон 150 вантажівок з Білорусі і РФ. Водії фур не були поінформовані про санкції, введені ЄС напередодні.



За неофіційними даними, наразі водії таких вантажівок більше не намагаються перетнути кордон Латвії.

Нагадаємо, 8 квітня Рада Євросоюзу затвердила п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, серед яких – заборона в'їзду вантажівок з Білорусі та Росії.

Фінляндія з 9 квітня заборонила в'їзд на свою територію російських та білоруських вантажівок.