Місяць такої ж позиції Китаю, як США - і російської агресії не буде, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Китай говорить про свою специфіку встановлення миру, але вибачте, місяць такої ж позиції Китаю, як США - і російської агресії не буде. Але Китай цього не хоче, він хоче ослабити США", - каже Чалий.

За його словами, суперництво з Китаєм - головний напрямок США.

"Там будуть конфлікти і складні ситуації, я не сумніваюсь. Але сьогодні ні Китай не готовий ще до таких конфліктів, ні США їх не хочуть і ще достатньо сильні щоб цьому протидіяти. Тому така ситуація досить цікава. В основному це боротьба стратегії", - підкреслив дипломат.

США зараз виступає основним суперник за світове глобальне лідерство, зауважив він.

"Китай визначив стратегію приблизно до 2035 р. вийти в військовому плані на готовність, на суперництво США. Інша стратегія полягає в тому, щоб у 2027 р. взяти під контроль Тайвань, принаймні бути готовими до різних засобів, це всі знають. Тому США саме в цьому ключі є основним суперником за світове глобальне лідерство", - зазначив Чалий.

Диктатура дає можливість РФ ще триматись якийсь час. Але Китаю видно, що насправді відбувається з країною-агресором.

"Вже видно що Росія "валиться", і Китай це теж бачить. Китай їх візьме "на блюдечке", дуже легко експансію зробить на Далекому Сході. Вони це побачили, їм не треба вже нічого з Росії, яка сама продалась повністю. Путін "здав" Росію Китаю повністю. Можливо він агент Китаю і його завербували", - додав Чалий.