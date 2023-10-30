Китай заявив, що сприятиме мирним переговорам між РФ та Україною "по-своєму"
У МЗС Китаю заявили, що Пекін сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру "по-своєму", і вкотре назвали війну "кризою"
Таку заяву зробив 30 жовтня речник МЗС КНР Ван Веньбін, передає Укрінформ.
"Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна й чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи", – відповів дипломат на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі на Мальті з небажанням Пекіна надалі брати участь у пошуку рішень задля припинення війни в Україні.
"Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним урегулюванням кризи", – додав він.
При цьому речник МЗС не назвав причину відсутності представника Китаю на саміті на Мальті, хоча в попередній зустрічі в Саудівській Аравії брав участь Лі Хуей.
Що відомо про саміт на Мальті
28-29 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру. У саміті взяли участь дипломати з 66 країн, а також міжнародних організацій. Зокрема були присутні делегації країн Азії, Африки й Латинської Америки. Українську делегацію на Мальті очолював голова Офісу президента Андрій Єрмак. Водночас на саміті не було представників РФ і Китаю.
На зустрічі обговорили питання ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих українців.
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