Митниця Швейцарії перевіряє ввезене російське золото на відповідність санкційному режиму, - AP

Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на заяву митниці.

Зазначається, що наразі працівники митниці перевіряють, чи це не порушили 3 тонни золота економічні санкції Швейцарії проти Росії.

У федеральному управлінні митної та прикордонної безпеки заявили, що постійно відстежують імпорт золота з Росії. Такий імпорт не заборонений, однак є низка обмежень. Зокрема, золоті зливки, зроблені в Росії, починаючи з 7 березня 2022 року не можна продавати у Швейцарії.

Обмежень на ввезення золотих ювелірних прикрас та монет із РФ немає. Проте згідно із санкціями заборонено експорт золота до Росії.

Раніше Швейцарія слідом за ЄС схвалила шість пакетів санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

23 червня Міжнародна робоча група презентувала дорожню карту фінансових санкцій проти щодо урядовців, олігархів і керівників компаній РФ. ​На думку учасників робочої групи, акцент слід зробити на прізвищах тих олігархів, які поки що уникли санкцій у більшості чи й в усіх юрисдикціях.

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