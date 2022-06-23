Міжнародна робоча група презентувала дорожню карту фінансових санкцій проти РФ

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що документ містить аналіз впливу вже введених обмежень на фінансову систему Росії, перелік рекомендацій для посилення тиску та карту ризиків під час реалізації санкційної політики.



Експерти робочої групи визначили, що для переходу до нової економічної політики без участі Росії необхідно: накласти повні блокувальні санкції на фінансовий сектор, розірвати економічні відносини та досягти інституціональної ізоляції РФ.



Окрім цього, фахівці пропонують посилити вимоги до компаній, які співпрацюють із Росією задля збільшення ринкового й суспільного тиску та застосування вторинних санкцій.

6 червня стало відомо, що Міжнародна робоча група розробила дорожню карту персональних обмежень щодо урядовців, олігархів і керівників компаній. ​На думку учасників робочої групи, акцент слід зробити на прізвищах тих олігархів, які поки що уникли санкцій у більшості чи й в усіх юрисдикціях.

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