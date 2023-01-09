Між Харківщиною та Бєлгородщиною триває контрбатарейна боротьба, - депутат райради Ткачук
Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, зазначив, що за ворожими комплексами С-300 у Бєлгородській області йде полювання наших артилеристів і розвідників, які періодично їх накривають
Про це він розповів в етері Еспресо.
"По Харкову росіяни використовують С-300, за цими комплексами у Бєлгородській області йде полювання наших артилеристів і розвідників, які періодично їх накривають. Відповідно, не можна сказати, що це стала позиція, яка постійно б'є з якихось місць. Тобто ці ворожі комплекси виїжджають, вистрілюють і намагаються втекти, поки їх не накрили. Тому саме Шебекіно та населені пункти ближче до Бєлгорода попадають під обстріли наших систем, йде контрбатарейна боротьба", - розказав депутат Харківської районної ради.
Богдан Ткачук додав, що якісь інші військові угруповання, що з'являються у полі зору на ближчі десятки кілометрів попід кордоном, потрапляють під удари наших сил та засобів.
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