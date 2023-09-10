Між Китаєм та Європою немає конфлікту інтересів, - прем'єр Лі Цян під час саміту G20
Прем'єр-міністр КНР Лі Цян заявив, між Європою та Китаєм немає жодних конфліктів, зокрема геополітичних, оскільки вони розташовані на протилежних кінцях Євразії
Про це повідомляє Сіньхуа.
Він також сказав, що Китай готовий співпрацювати з Європою для сприяння міцному та стабільному розвитку двосторонніх відносин.
Такі заяви Лі Цян оприлюднив під час зустрічі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем на полях саміту G20. Прем'єр наголосив, що від цих відносин залежить стабільність регіону.
"Оскільки Китай і Європа є двома основними силами, ринками та цивілізаціями у світі, китайсько-європейські відносини впливають на глобальну стабільність і процвітання Євразійського континенту", - сказав він.
Прем'єр додав, що Китай сподівається побачити "процвітаючу та стабільну Європу" та готовий "співпрацювати з європейською стороною, щоб залишатися відданими їхньому партнерству, подальшому зміцненню діалогу, поглибленню взаємовигідного співробітництва та належному вирішенню чутливих питань".
"Розвиток Китаю – це можливість, а не ризик для Європи, і обидві сторони повинні продовжувати відкриватися та співпрацювати на взаємну вигоду", - додав Лі Цян.
Прем'єр пообіцяв, що Китай залишатиметься надійним партнером для Європи та закликав європейські компанії працювати та інвестувати у Китай. Голова Європейської ради у відповідь на е зазначив, що ЄС готовий бути "щирим, надійним і конструктивним другом і партнером Китаю".
- У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії. Уряд не назвав офіційної причини відсутності президента, проте однією з причин може бути напруга між Китаєм та Індією через їхній спірний кордон і наростальні зв’язки Нью-Делі зі Сполученими Штатами.
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