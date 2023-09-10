Між Китаєм та Європою немає конфлікту інтересів, - прем'єр Лі Цян під час саміту G20

Про це повідомляє Сіньхуа.

Він також сказав, що Китай готовий співпрацювати з Європою для сприяння міцному та стабільному розвитку двосторонніх відносин.

Такі заяви Лі Цян оприлюднив під час зустрічі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем на полях саміту G20. Прем'єр наголосив, що від цих відносин залежить стабільність регіону.

"Оскільки Китай і Європа є двома основними силами, ринками та цивілізаціями у світі, китайсько-європейські відносини впливають на глобальну стабільність і процвітання Євразійського континенту", - сказав він.

Прем'єр додав, що Китай сподівається побачити "процвітаючу та стабільну Європу" та готовий "співпрацювати з європейською стороною, щоб залишатися відданими їхньому партнерству, подальшому зміцненню діалогу, поглибленню взаємовигідного співробітництва та належному вирішенню чутливих питань".

"Розвиток Китаю – це можливість, а не ризик для Європи, і обидві сторони повинні продовжувати відкриватися та співпрацювати на взаємну вигоду", - додав Лі Цян.

Прем'єр пообіцяв, що Китай залишатиметься надійним партнером для Європи та закликав європейські компанії працювати та інвестувати у Китай. Голова Європейської ради у відповідь на е зазначив, що ЄС готовий бути "щирим, надійним і конструктивним другом і партнером Китаю".