В перші дні, Китай мовчки аплодував Росії, і публічно виправдовував агресію аргументи про провокації Заходу. А вчора ми отримали 12 пунктів мирного плану, які скоріше прагнуть зберегти здобуте статус-кво. Тобто Китай пройшов еволюцію від мовчазної підтримки до відкритого проросійського нейтралітету.

Насправді я думаю, що між китайцями та росіянами існувала змова. Скоріше за все, неформально росіяни узгоджували свої плани захопити Україну з китайцями, які, своєю чергою, мали перейти до військового повернення Тайваню. Після цього дві країни з метою легалізації своїх захоплень мали оголосити новий світовий порядок і "обламати" Захід, що для них обох є ідеологічною метою.

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Між китайцями та росіянами існувала змова. Скоріше за все, неформально росіяни узгоджували свої плани захопити Україну з китайцями, які, своєю чергою, мали перейти до військового повернення Тайваню

Коли ми почали громити російські колони й "сво" потрапило в катастрофічну ситуацію — китайці явно офігіли. До такого сценарію вони не були готові, тому на якийсь момент вони взагалі випали з публічного поля. Далі вони побачили можливості поживитись на Росії, і активно почали їх притискати по дешевій нафті. Але геополітично розгром "сво" зупинив військові амбіції Китаю. Влітку їм довелося спасувати по візиту Пелосі на Тайвань, а потім взагалі заявити, що будуть готові до 25 року.

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Тому зараз китайці прийшли до нової вигідної стратегії — статус-кво завоювань. Заморожування конфлікту і збереження навіть захоплених територій — хороший прецедент для Китаю. Він буде свідчити, що Захід дав слабину, що з інтересами агресора будуть рахуватись.

Західні політики чудово розуміють, що війна в Україні — це не тільки про перемогу над Росією, а й стримування китайських амбіцій

Хороші новини полягають в тому, що на Заході це добре розуміють. Китай до війни в Україні визнавався більшою загрозою чим Росія, в США. Про це і зараз продовжують говорити багато американських експертів. Тому західні політики чудово розуміють, що війна в Україні — це не тільки про перемогу над Росією, а й стримування китайських амбіцій.

Вся ситуація прийде до точки, в якій китайці будуть змушені або відступити, або отримати Холодну війну, санкції та блокування. Я думаю, що вони відступлять і вирішать з'їсти Росію, яка вже сьогодні лягає під них повністю. Все це станеться в цьому році.

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Про автора. Віктор Андрусов, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист