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Головна війна з Росією "Між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці": ОПУ про ракетні удари по регіонах України 3 травня

"Між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці": ОПУ про ракетні удари по регіонах України 3 травня

3 травня, 2022 вiвторок
23:39
війна з Росією Андрій Єрмак

В Офісі президента відреагували на ракетні удари росіян по українських містах 3 травня

Про це радник голови ОПУ Михайло Подоляк написав у твітер.

"Спочатку – антисемітські заяви Москви, тепер – масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінниччина, Кіровоградщина, Закарпаття", - зазначив Подоляк.

За його словами, Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму.

"Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці навіть на вербальному рівні", - написав він.

У свою чергу голова ОПУ Андрій Єрмак вважає, що таким чином Москва прагне зупинити допомогу Заходу.

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить", - зауважив він. 

Довідка: ІДІЛ - невизнана ісламістська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму.


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Росія
ІДІЛ
війна
Андрій Єрмак
новини України
ракети
Михайло Подоляк
ОПУ
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