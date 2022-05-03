"Між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці": ОПУ про ракетні удари по регіонах України 3 травня

Про це радник голови ОПУ Михайло Подоляк написав у твітер.



"Спочатку – антисемітські заяви Москви, тепер – масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінниччина, Кіровоградщина, Закарпаття", - зазначив Подоляк.



За його словами, Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму.



"Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці навіть на вербальному рівні", - написав він.



У свою чергу голова ОПУ Андрій Єрмак вважає, що таким чином Москва прагне зупинити допомогу Заходу.



"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить", - зауважив він.



Довідка: ІДІЛ - невизнана ісламістська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму.

Ввечері 3 травня російські війська завдали ракетних ударів по Львову, Арцизу на Одещині, Закарпаттю та по Кіровоградщині.