"Між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці": ОПУ про ракетні удари по регіонах України 3 травня
В Офісі президента відреагували на ракетні удари росіян по українських містах 3 травня
Про це радник голови ОПУ Михайло Подоляк написав у твітер.
"Спочатку – антисемітські заяви Москви, тепер – масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінниччина, Кіровоградщина, Закарпаття", - зазначив Подоляк.
За його словами, Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму.
"Між Кремлем та ІДІЛ дедалі менше різниці навіть на вербальному рівні", - написав він.
У свою чергу голова ОПУ Андрій Єрмак вважає, що таким чином Москва прагне зупинити допомогу Заходу.
"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить", - зауважив він.
Довідка: ІДІЛ - невизнана ісламістська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму.
- Ввечері 3 травня російські війська завдали ракетних ударів по Львову, Арцизу на Одещині, Закарпаттю та по Кіровоградщині.
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