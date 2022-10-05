Про це повідомляє офіційний сайт IBA.

"Рада директорів IBA проголосувала за те, щоб скасувати своє попереднє рішення та дозволити боксерам Росії та Білорусі виступати на змаганнях IBA з негайним набуттям чинності. IBA переконана, що політика не повинна впливати на спорт. Тому для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови", - йдеться у заяві асоціації.

В IBA зазначили, що збірні Росії та Білорусі виступатимуть під своїми прапорами, а на змаганнях звучатимуть гімни цих країн.

Водночас IBA дозволила українським боксерам виступати під національним прапором на змаганнях, проте під назвою "Українська команда IBA". 24 вересня IBA вирішила припинити діяльність Федерації боксу України. Воно було ухвалено 24 вересня, оскільки IBA вважає президентом організації Володимира Продивуса, а не Кирила Шевченка, якого визнало керівником Міністерство юстиції України.

Після цього юніорську збірну України змусили виступати на чемпіонаті Європи в Італії під нейтральним прапором. Проте українські спортсмени провели акцію протесту проти цього рішення та відмовилися від подальшої участі в турнірі.

Президентом IBA є росіянин Умар Кремльов.

25 вересня IBA відмовилася призначати нові вибори та затвердила Умара Кремльова на посаді президента організації.

28 вересня юніорська збірна України відмовилася від продовження участі в чемпіонаті Європи через заборону виступати під національним прапором.

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