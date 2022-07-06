Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію на відсторонення РФ та Білорусі

Про це повідомляє Inside the Games.

Збірна Росії та Білорусі не змогли взяти участь у ЧС в травні, а РФ не допустять на чемпіонат світу серед жінок, який має розпочатися в Данії, де вони мали брати участь під прапором Олімпійського комітету Росії.

У рішенні про відхилення апеляції комісія Міжнародної федерації хокею вказано, що це - "політика безпеки", а не санкція. Їхня Рада має повноваження ухвалювати та впроваджувати політику безпеки відповідно до свого статуту. Ця політика є "пропорційною", а не "дискримінаційною".

Росіяни також пропустять ЧС-2023 серед чоловіків та ЧС-2023 серед юніорів.

27 травня збірні Росії та Білорусі відсторонили від чемпіонату світу з хокею-2023.

3 липня затриманого за ухилення від служби в армії хокеїста збірної Росії Івана Федотова відправили до військової частини у Сєвероморську.

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