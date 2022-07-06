Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію на відсторонення РФ та Білорусі
Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації хокею відхилила апеляцію на відсторонення від змагань збірних Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Inside the Games.
Збірна Росії та Білорусі не змогли взяти участь у ЧС в травні, а РФ не допустять на чемпіонат світу серед жінок, який має розпочатися в Данії, де вони мали брати участь під прапором Олімпійського комітету Росії.
У рішенні про відхилення апеляції комісія Міжнародної федерації хокею вказано, що це - "політика безпеки", а не санкція. Їхня Рада має повноваження ухвалювати та впроваджувати політику безпеки відповідно до свого статуту. Ця політика є "пропорційною", а не "дискримінаційною".
Росіяни також пропустять ЧС-2023 серед чоловіків та ЧС-2023 серед юніорів.
- 27 травня збірні Росії та Білорусі відсторонили від чемпіонату світу з хокею-2023.
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