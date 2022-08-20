Про це повідомили в МОЗ.

Заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко на зустрічі з представниками міжнародних організацій Rotary Club і Ukraine Friends розповів, що за час повномасштабної війни Україна отримала 343 карети швидких у межах гумдопомоги. За його словами, медтранспорт найбільш потрібний на Півдні та Сході країни, адже тут росіяни щодня обстрілюють і захоплюють його.

"З моменту повномасштабного вторгнення росіяни вже пошкодили та захопили понад 430 автомобілів швидкої допомоги. Тому сьогодні МОЗ залучає допомогу від міжнародних партнерів, аби оперативно поповнювати автопарк для бригад "екстренки", які працюють в регіонах, дотичних до лінії фронту. Незабаром до України приїдуть ще 25 автівок від благодійників й допомагатимуть нашим медикам рятувати життя українців", - наголосив Олексій Яременко.

У МОЗ зауважили, що за час повномасштабного вторгнення РФ організація Ukraine Friends передала Україні численні гумвантажі, зокрема важливі медикаменти, витратні матеріали й тактичні аптечки.

У червні МОЗ протягом тижня отримало 38 тонн ліків і 22 швидкі.

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