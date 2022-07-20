Міжнародні партнери довіряють Україні щодо постачання і використання зброї, - нардеп Умеров

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"У нас є свої механізми постачання та використання зброї, яку нам надають міжнародні партнери. Міжнародні партнери нам довіряють і жодних питань щодо зброї в них не виникає. Є провокації, влаштовані деякими країнами, які підтримуються Російською Федерацією. Росія в березні витратила $300 млн на антиукраїнську пропаганду. В першу чергу, ми захищаємо свою країну. Тому нам потрібен власний механізм використання та постачання зброї", - пояснив Умеров.

Умеров розповів, що спеціалізована комісія Верховної Ради працює з усіма гілками оборонної галузі України.

"До сьогоднішнього дня не було жодних питань щодо використання зброї, яку нам передають наші союзники. Ми співпрацюємо з усіма гілками оборонної галузі України. І там ведеться повний облік використання міжнародної технічної допомоги Україні. Деякі партнери їдуть до України й бачать куди і як використовується їхня допомога. Тому питань зараз ніяких немає. Однак нам потрібно все одно розробляти механізми обліку та контролю за зброєю", - додав він.

14 липня у Білому домі розповіли про використання ленд-лізу для України.

16 липня в ГУР МО України повідомили, що спецслужби Росії в країнах східної Європи мають завдання - агенти мають звітувати про маршрути постачання зброї до України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb