Міжнародні партнери довіряють Україні щодо постачання і використання зброї, - нардеп Умеров
Голова спеціальної комісії ВРУ з питань моніторингу отримання та використання озброєння Рустем Умеров повідомив, що Україна розробляє внутрішні механізми обліку та контролю за зброєю
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"У нас є свої механізми постачання та використання зброї, яку нам надають міжнародні партнери. Міжнародні партнери нам довіряють і жодних питань щодо зброї в них не виникає. Є провокації, влаштовані деякими країнами, які підтримуються Російською Федерацією. Росія в березні витратила $300 млн на антиукраїнську пропаганду. В першу чергу, ми захищаємо свою країну. Тому нам потрібен власний механізм використання та постачання зброї", - пояснив Умеров.
Умеров розповів, що спеціалізована комісія Верховної Ради працює з усіма гілками оборонної галузі України.
"До сьогоднішнього дня не було жодних питань щодо використання зброї, яку нам передають наші союзники. Ми співпрацюємо з усіма гілками оборонної галузі України. І там ведеться повний облік використання міжнародної технічної допомоги Україні. Деякі партнери їдуть до України й бачать куди і як використовується їхня допомога. Тому питань зараз ніяких немає. Однак нам потрібно все одно розробляти механізми обліку та контролю за зброєю", - додав він.
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