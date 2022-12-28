МКЧХ не має важелів впливу на Росію, - президент Товариства Червоного Хреста України

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

Поліщук заявив, що Росія не дає доступу до військовополонених, а навіть якщо і дає, то до дуже обмеженої кількості. На його думку, це відбувається лише в тих місцях, де більш-менш прийнятні умови перебування. Також причиною цьому є те, що МКЧХ не має важелів впливу на РФ, саме тому країна-агресорка обмежує їх у праві відвідування військовополонених.

"Сьогодні Міжнародний комітет Червоного Хреста не має важелів впливу на ворогуючу сторону для того, щоб якось змусити дати доступ, окрім звернень. Міжнародний комітет працює на нашій території, так само він має працювати і на тій території, щоб слідкувати, аби не порушувалось міжнародне гуманітарне право стосовно військовополонених і депортованих. Росія обмежує їх у цьому праві", - сказав Поліщук.

Натомість він зауважив, що важелі впливу мають такі організації, як-от ОБСЄ та ООН. Утім Росія не виконує положення жодної з цих організацій, а також ігнорує положення міжнародних судів.

"Через це йдуть якоюсь мірою необґрунтовані звинувачення стосовно роботи Комітету. Але насправді Міжнародний комітет Червоного Хреста надає дуже велику допомогу Україні у подоланні кризи", - наголосив Поліщук.

31 липня РФ не дала доступ представникам МКЧХ до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області.

8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали українських військовополонених.