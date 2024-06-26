Експерт Пендзин розповів, яку суму Україні може принести економічне бронювання
Економічне бронювання є невідворотне, інша справа - як швидко політики на це підуть
Про це розповів економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Еспресо.
"Те, що зараз обговорюється, точно не перекриє половини потреби. Збільшення на 2-3% податку на додану вартість, тобто якщо ми будемо платити не 20 тис., а 23 тис. - додасть Україні 60-80 млрд на рік. Акцизи на тютюн, алкоголь і пальне сильно не змінить ситуацію, це 40-50 млрд грн плюс. Реальна потреба сьогодні - близько пів трильйона. Але є межа свідомого податку. Якщо економічне бронювання буде в якійсь нормальній історії, спираючись на цифри, які сьогодні оголошували нардепи, це принесе Україні додаткових 200-250 млрд грн на рік. Тобто це сума, яка може перекрити половину потреби, і разом з підняттям податків, вона закриє тих пів трильйона", - зазначив він.
В будь-якій логіці збільшення податків, є розуміння граничної межі, вище якої штрафні санкції за несплату будуть меншими, ніж сплата самого податку, зауважив Пендзин.
"Бізнес має розуміти, якщо людина є надважлива, з точки зору збереження працездатності його бізнесу, він буде шукати можливості, щоб платити за цю людину додаткові кошти. Є три законопроєкти, один з них стосується виключно підприємств і організацій, інший - який об'єднує всі напрямки дає пропозиції", - додав він.
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Голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про дискусії між ВР, урядом і бізнесом щодо законопроєктів про економічне бронювання.
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