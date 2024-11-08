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Голова БФ "Повернись живим" Чмут сказав, чи достатньо буде мобілізувати 160 тис. людей

Юлія Юліна
8 листопада, 2024 п'ятниця
16:30
мобілізація мобілізація

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут переконаний, що мобілізація ще 160 тис. людей буде недостатньою для ефективної оборони

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

На думку Чмута, в Україні потрібно мобілізувати 500 тис. людей.

"У нас бригада може бути укомплектована на 50%. А якщо запитати у комбата, скільки стрільців і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15, 20, 25 людей. Але на паперах людей нібито багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотники, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометники тощо. Але піхоти немає", - заявив голова фонду.

На його переконання, в нинішніх реаліях важлива не якість, а кількість людей.

"Ми вже давно не говоримо про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри - вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч - це адекватна цифра", - висловився Чмут.

  • 19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
  • Верховна Рада України на засіданні 11 квітня 2024 року ухвалила в цілому законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.
  • 29 жовтня 2024 року секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив про необхідність призвати в Україні ще 160 тис. людей для того, щоб укомплектувати до 85% військових частин.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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