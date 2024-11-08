Голова БФ "Повернись живим" Чмут сказав, чи достатньо буде мобілізувати 160 тис. людей
Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут переконаний, що мобілізація ще 160 тис. людей буде недостатньою для ефективної оборони
Про це він сказав в інтерв'ю DW.
На думку Чмута, в Україні потрібно мобілізувати 500 тис. людей.
"У нас бригада може бути укомплектована на 50%. А якщо запитати у комбата, скільки стрільців і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15, 20, 25 людей. Але на паперах людей нібито багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотники, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометники тощо. Але піхоти немає", - заявив голова фонду.
На його переконання, в нинішніх реаліях важлива не якість, а кількість людей.
"Ми вже давно не говоримо про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри - вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч - це адекватна цифра", - висловився Чмут.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- Верховна Рада України на засіданні 11 квітня 2024 року ухвалила в цілому законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.
- 29 жовтня 2024 року секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив про необхідність призвати в Україні ще 160 тис. людей для того, щоб укомплектувати до 85% військових частин.
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