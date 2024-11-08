Голова БФ "Повернись живим" Чмут сказав, чи достатньо буде мобілізувати 160 тис. людей

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

На думку Чмута, в Україні потрібно мобілізувати 500 тис. людей.

"У нас бригада може бути укомплектована на 50%. А якщо запитати у комбата, скільки стрільців і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15, 20, 25 людей. Але на паперах людей нібито багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотники, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометники тощо. Але піхоти немає", - заявив голова фонду.

На його переконання, в нинішніх реаліях важлива не якість, а кількість людей.

"Ми вже давно не говоримо про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри - вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч - це адекватна цифра", - висловився Чмут.