Мобілізація в Україні: уряд дозволив збільшити обсяги бронювання для держслужбовців
Кабмін дозволив збільшити обсяги бронювання від мобілізації для чиновників і працівників держпідприємств. Остаточне рішення прийматиме міністр оборони
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації в частині надання повноважень робочій групі подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання", - написав він.
Зокрема, бронювати громадян від військової служби зможуть органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації на період мобілізації та у воєнний час. Робоча група надаватиме пропозиції, а рішення прийматиме міністр оборони.
- Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.
- 3 травня в Міноборони повідомляли, що в Україні змінили правила бронювання чиновників. Зокрема чоловіки призовного віку, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізовані.
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