Мобілізація в Україні: уряд дозволив збільшити обсяги бронювання для держслужбовців

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації в частині надання повноважень робочій групі подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання", - написав він.

Зокрема, бронювати громадян від військової служби зможуть органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації на період мобілізації та у воєнний час. Робоча група надаватиме пропозиції, а рішення прийматиме міністр оборони.