Очільниця Мінекономіки Свириденко заявила, що від мобілізації забронювали 950 тис. працівників, а не 1,5 млн
Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко заперечила інформацію про бронювання від мобілізації в Україні 1,5 млн працівників
Про це йшлося в її інтерв'ю Forbes Ukraine.
Свириденко запитали, чи правдивою є інформація, яка нещодавно з'явилася в медіа, про 1,5 млн заброньованих працівників.
"Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 тис. "унікальних заброньованих", – відповіла чиновниця.
Також вона пояснила, чому бронювання працівників зупинили.
"Ми побачили значно швидший приріст, ніж раніше. Йшлося про сотні тисяч бронювань, які перевищували показники попередніх місяців і не були обґрунтовані обʼєктивними економічними факторами", - сказала Свириденко.
За її словами, підозрілих кейсів – менш ніж 10%, однак лише за попередньою інформацією.
- 9 жовтня стало відомо, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації.
- 20 жовтня в Дії зупинили послугу бронювання військовозобов'язаних.
- Однак бізнес висловив стурбованість зупинкою електронного бронювання співробітників від мобілізації та відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Тож 25 жовтня уряд ухвалив рішення про часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних.
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