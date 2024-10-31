Очільниця Мінекономіки Свириденко заявила, що від мобілізації забронювали 950 тис. працівників, а не 1,5 млн

Про це йшлося в її інтерв'ю Forbes Ukraine.

Свириденко запитали, чи правдивою є інформація, яка нещодавно з'явилася в медіа, про 1,5 млн заброньованих працівників.

"Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 тис. "унікальних заброньованих", – відповіла чиновниця.

Також вона пояснила, чому бронювання працівників зупинили.

"Ми побачили значно швидший приріст, ніж раніше. Йшлося про сотні тисяч бронювань, які перевищували показники попередніх місяців і не були обґрунтовані обʼєктивними економічними факторами", - сказала Свириденко.

За її словами, підозрілих кейсів – менш ніж 10%, однак лише за попередньою інформацією.