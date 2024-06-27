Порушення мобілізаційного законодавства: адвокат пояснив, коли громадянин підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній

Про те, яка між ними різниця, Еспресо розповів адвокат по кримінальних справах адвокатського об'єднання "Актум Кримінал" Руслан Пронін.

Коли настає адміністративна відповідальність

За словами адвоката, з моменту, коли людина порушує правила військового обліку та законодавство про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, її може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Реєстр Оберіг містить 40 відомостей, які потрібно оновити. Не стали на військовий облік, не оновили дані, наприклад, щодо зміни місця проживання. Не з’явилися за повісткою до ТЦК, не повідомили про інші зміни щодо власних облікових даних. У такому разі можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП", - пояснив Руслан Пронін.

Однак при цьому важливо знати всі нюанси притягнення до адміністративної відповідальності.

По-перше, протокол про адмінпорушення складається представником ТЦК, а розгляд надалі здійснює керівник. Водночас у разі, якщо людину належно поінформували про дату, час і місце і є підтвердження отримання виклику, але людина не з’явилася без поважних причин, замість протоколу одразу складатимуть постанову про притягнення до відповідальності.

По-друге, людину можна притягнути до адміністративної відповідальності протягом року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше 3 місяців із моменту його виявлення.

"Строки притягнення починають спливати з моменту вчинення адміністративного правопорушення. Наприклад, якщо людина змінила місце проживання і протягом 7 днів не стала на облік в ТЦК - це і є момент вчинення порушення", - пояснив адвокат.

Що зі штрафами

До 16 липня кожен військовозобов’язаний може добровільно оновити свої дані й не отримати штраф.

"Ви повинні пам’ятати, що держава значно збільшила штрафи за порушення - від 17 до 25 тис. грн. Але у всіх військовозобов’язаних є час до 16 липня в добровільному порядку оновити свої військово-облікові дані та не отримати штраф", - зазначив правник.

Однак є ситуації, коли людину все ж можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

"Наприклад, вас зупинили, й у вас немає військового документа, або ви не з’явились за викликом – буде адміністративна відповідальність", - уточнив Руслан Пронін.

Що варто знати про кримінальну відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства

У Кримінальному кодексі України є дві статті, за якими людину можуть притягнути до відповідальності: 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) і 337 (ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів). Суттєва різниця між цими статтями – тяжкість покарання.

"336 стаття Кримінального кодексу – стаття за ухилення від призову. За цією статтею притягуються люди, які отримали повістку на відправку і не з’явилися без поважних причин – це кримінальна відповідальність від 3 до 5 років ув’язнення. І це найбільш розповсюджена стаття для призовників", – пояснив Руслан Пронін.

"Стаття 337 за ухилення від військового обліку настає за систематичне скоєння адмінправопорушень – за невиконання етапів, які передують саме отриманню мобілізаційного розпорядження. Карається штрафом від 5 до 8,5 тис. грн або виправними роботами на строк до року", – додав він.

При цьому адвокат уточнив, що в цій статті є два важливі нюанси.

"По-перше, щоб настала відповідальність, особа повинна бути обов’язково попереджена керівником ТЦК про кримінальну відповідальність за невиконання вимог", – сказав правник.

Попередження має містити роз’яснення дій або бездіяльності, внаслідок яких настає кримінальна відповідальність. Однак в основному те, що ТЦК і суди вважають попередженням, ним насправді не є, уточнив Руслан Пронін.

"На практиці працівники ТЦК, а також національні суди вважають попередженням, коли, наприклад, особа під час отримання направлення на ВЛК ставить підпис у журналі про попередження. Або на зворотній стороні повістки вказується попередження… На нашу думку, такий підхід є порушенням, оскільки фактично роз’яснення такого попередження та повідомлення про це особі не відбувається", – розповів він.

Другим важливим нюансом є систематичність порушень.

"Коли ви перший раз отримали адмінвідповідальність, потім другий – і вже на третій раз може настати кримінальна відповідальність", – зазначив Руслан Пронін.