Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Я вважаю, що плани, які реалізовувались нашим військово-політичним командуванням, будуть і надалі виконуватись. Війна - це питання і тилового забезпечення. І Збройні сили України мають набагато краще тилове забезпечення, ніж російська армія. Україна отримує фінансову та військову допомогу. Російський військово-промисловий комплекс при всіх своїх потугах не справляється і не справиться з забезпеченням для своєї армії", - пояснив Мусієнко.

Експерт переконаний, що мобілізація у РФ принципово не змінить ситуацію на фронтах.

"Наші дії на Харківщині чудово продемонстрували ефективність та планування професійних військових операцій. Я не думаю. що мобілізація у РФ принципово змінить ситуацію на фронтах. Тому, якби російське командування не намагалось змінити ситуацію, це тільки призведе до деморалізації російських військ. Оскільки до мобілізації у РФ, регулярні російські війська здавались та тікали з поля бою, так і новомобілізовані будуть здаватись", - додав він.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

У Bloomberg вважають, що Росія розраховує за допомогою мобілізації повернути ініціативу у війні проти України та захопити Харків та Одесу.

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