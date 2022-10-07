Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Зараз реалії економіки Росії такі, що дійсно особливої довіри до їхньої валюти нема. Формально вона укріпилася, але рубль укріпився не тому, що Росія почала гарно економічно працювати, а просто тому, що припинився імпорт важливих для них товарів. Тобто це, з одного боку, – посилило рубль, а з іншого, – коли ти не маєш важливого для себе імпорту, то в тебе починає зупинятися виробництво, яке побудоване на тому самому імпорті. І тому коли у травні скоротилося виробництво автівок у Росії на 97%, тобто фактично зупинилося, це було абсолютно логічним наслідком, просто що економіка починає відмирати", - сказав Іван Ус.

Головний консультант Інституту стратегічних досліджень вважає, що оголошена російським диктатором Володимиром Путіним мобілізація так само негативно вплине на економіку РФ, оскільки люди, які безпосередньо створювали ВВП країни, тікають за кордон.

"І зараз, коли вже почався останній квартал цього року, і до усіх накопичених проблем ще доєдналися проблеми, пов'язані з мобілізацією, а вона породила ще одну – громадяни працездатного віку, як правило чоловіки, покидають країну. Тобто є цифра, що майже пів мільйона росіян виїхало з країни, і це люди, які створювали ВВП, то дійсно, економіка Росії якщо раніше це були проблеми, які, скажімо так, їм вдавалося вирішити, то ці проблеми, які почалися з цього кварталу, з 1 жовтня, я не впевнений, що їм вдасться їх владнати", - зазначив він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін все ж оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський переконаний, що оголошена мобілізація у РФ матиме потужні негативні наслідки для російської економіки.

Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.

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