Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Є цілком обʼєктивні наслідки для російської економіки після оголошення мобілізації у РФ. Оскільки, якщо вони дійсно зможуть зібрати 300 тис. людей і запхнути їх до армії, то це дуже вплине на ринок праці. Забирати будуть чоловіків працездатного віку з підприємств, які приносять хоч якийсь прибуток для держави. Тому це може негативно вплинути на російську економіку", - пояснив Несходовський.

Економіст додав, що росіяни будуть емігрувати з Росії, що також вплине на економіку.

"По-друге, багато росіян зараз будуть намагатись виїхати з Росії. Виїжджати вони будуть до Вірменії, Казахстану та інших азійських країн. Оскільки росіяни прекрасно розуміють, що якщо їх мобілізують, то вони можуть загинути в Україні", - додав він.

20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.

Цього ж дня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан". А така новина про "референдуми" та "мобілізацію" у РФ різко обвалила акції на Московській біржі.

РосЗМІ анонсували на 20:00 20 вересня звернення Путіна і навіть запустили вікна трансляції. Очікувалося, що він може підтвердити псефдореферендуми на окупованих територіях та оголосити загальну мобілізацію.

Вже увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.

Поки росіяни чекали звернення свого президента, індекс запитів у Google за словосполученням "Як виїхати з Росії" досяг максимуму.

Згодом анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях писали, що президента РФ "мобілізували". А пропагандисти натякали, що його покажуть вранці 21 вересня. В ОПУ відреагували на перенесення виступу Путіна. "Час переписувати промову", - написав Михайло Подоляк.

21 вересня президент Росії Володимир Путін все ж оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

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