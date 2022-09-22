Мобілізація у РФ дуже негативно вплине на російську економіку, - економіст Несходовський
Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський переконаний, що оголошена мобілізація у РФ матиме потужні негативні наслідки для російської економіки
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Є цілком обʼєктивні наслідки для російської економіки після оголошення мобілізації у РФ. Оскільки, якщо вони дійсно зможуть зібрати 300 тис. людей і запхнути їх до армії, то це дуже вплине на ринок праці. Забирати будуть чоловіків працездатного віку з підприємств, які приносять хоч якийсь прибуток для держави. Тому це може негативно вплинути на російську економіку", - пояснив Несходовський.
Економіст додав, що росіяни будуть емігрувати з Росії, що також вплине на економіку.
"По-друге, багато росіян зараз будуть намагатись виїхати з Росії. Виїжджати вони будуть до Вірменії, Казахстану та інших азійських країн. Оскільки росіяни прекрасно розуміють, що якщо їх мобілізують, то вони можуть загинути в Україні", - додав він.
- 20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.
-
Цього ж дня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан". А така новина про "референдуми" та "мобілізацію" у РФ різко обвалила акції на Московській біржі.
-
РосЗМІ анонсували на 20:00 20 вересня звернення Путіна і навіть запустили вікна трансляції. Очікувалося, що він може підтвердити псефдореферендуми на окупованих територіях та оголосити загальну мобілізацію.
-
Вже увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.
-
Поки росіяни чекали звернення свого президента, індекс запитів у Google за словосполученням "Як виїхати з Росії" досяг максимуму.
-
Згодом анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях писали, що президента РФ "мобілізували". А пропагандисти натякали, що його покажуть вранці 21 вересня. В ОПУ відреагували на перенесення виступу Путіна. "Час переписувати промову", - написав Михайло Подоляк.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін все ж оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.76
Купівля 40.76Продаж 41.83
-
EUR
Купівля 39.95Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе