Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Необхідність проведення мобілізація вже запізно для російської армії, зважаючи на той графік та тиск, який зараз здійснює українська армія. Навіть, якщо у РФ днями оголосять часткову чи повну мобілізацію, то потрібен час на підготовку, створення нових військових частин, проведення злагодження, також знайти військову техніку та озброєння – це все зможе дати плоди тільки у січні наступного року. Але кульмінація наступає прямо зараз і Росія проґавила цей час", - пояснив військовий експерт.



Михайло Самусь зазначив, що зараз триває гібридна мобілізація у Росії, до того ж не зрозуміло, на яких підставах Пригожин набирає незаконні збройні формування під назвою ПВК та під яким правовим статусом оформлюють тих карних злочинців, які збираються воювати, але скоріше за все, вони залишаться тими ж злочинцями, хоча підуть помирати на фронт.



"Можливо, вже зараз оточення Путіна говорить, що проведення мобілізації буде катастрофічним, бо викличе протести серед російського населення. Фактично, якщо зараз вони оголосять мобілізацію, то військовий ефект буде через кілька місяців, а суспільно-політичний може відбутися прямо зараз. Розуміючи ситуацію на фронті та внутрішню турбулентність у РФ, це буде ідеальний шторм, який може знести режим Путіна, тому він і відтягує цей час", - прокоментував Самусь.

Раніше генерал-майор СБУ Віктор Ягун висловив думку, що мобілізаційний резерв прихованої мобілізації в Росії вичерпався

13 вересня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мобілізація не на порядку денному в Росії, попри успіхи України. Також він закликав росіян обережно висловлюватися про війну

Крім того, лідер КПРФ Геннадій Зюганов виступив з заявою, що в Україні не спецоперація, а війна і потрібна мобілізація

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