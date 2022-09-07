Мобілізація не допоможе Росії. У Путіна немає чим підсилити армію, - генерал-майор СБУ Ягун

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"В Росії немає чим посилити свої війська на тимчасово окупованих територіях України. Останнє, що в них залишилось так це рознарядка по державним підприємствах. Тобто, до прикладу, з російської залізниці до лав армії Росії мають забрати понад 10 тис. осіб. Крім того, що співробітників державних підприємств забирають до армії, їм мають виплачувати повну заробітну плату. Тобто заманювання до російської армії за грошову винагороду вже не працює", - розповів Ягун.

Генерал-майор СБУ також додав, що в Росії не змогли сформувати достатню кількість добровольчих батальйонів для війни проти України.

"У Путіна мало, що виходить із мобілізацією для війни проти України. Був період, коли вони там хотіли сформувати 86 добровольчих батальйонів, проте з цього нічого не вийшло. Підрозділи були створені, але не в тій кількості, в якій вони хотіли. Це все говорить про те, що мобілізаційний резерв прихованої мобілізації в Росії просто вичерпався", - додав він.

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Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників

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