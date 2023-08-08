Мобілізація українців у Канаді: Росія запустила новий фейк
Російська пропаганда запустила новий фейк про мобілізацію етнічних українців у Канаді
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворожі ресурси поширюють фейкову заяву, нібито міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна планує мобілізувати 30 тис. етнічних українців у Канаді та вже відправила відповідний запит канадському уряду.
"Насправді урядовець такого не говорив. Ворожа пропаганда поширює цей наратив з метою залякування канадців. На думку пропагандистів, це має значно зменшити рівень підтримки України з боку населення Канади. Також подібною брехнею роспропаганда намагається дискредитувати Україну та її владу", - пояснює ЦПД.
- Мережею поширюється фейкова інформація, що президент США Ніксон передбачив американську війну в Україні.
- Ворог запустив дезінформаційну кампанію про набір американських студентів-боржників до Інтернаціонального легіону України.
- Раніше повідомлялося, що ворог поширює фейк, що військові нібито стали джерелом розповсюдження гепатиту В у львівських лікарнях.
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