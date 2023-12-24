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Мобілізацію не слід демонізувати, а військову службу треба підпорядкувати зрозумілим правилам, - Умєров

24 грудня, 2023 неділя
14:57
Війна з Росією

Кожен, хто стає на захист України, повинен знати, як його готуватимуть, де та як довго він служитиме, які соціальні гарантії матиме. Усе це буде прописано у новому законі про мобілізацію, що готується Міністерством оборони

Про це очільник відомства Рустем Умєров розповів у інтерв'ю Суспільному, повна версія якого вийшла сьогодні, 24 грудня 2023 року.

"По-перше, треба розуміти, що таке мобілізація, бо ми демонізували ці процеси. У нас, на жаль, сприймається, що служити батьківщині - це покарання. А для мене це честь. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати. Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству. Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. Головний меседж - як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна. Тобто всі ці складові дуже змістовні", - пояснив український міністр оборони.

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За словами Умєрова, до цього часу ці питання "не дуже гарно" були відпрацьовані.

"Не хотіли торкатись. Моя мета - вирішити ці проблеми. Тому я почав про це спілкуватися з військовими - що вони бажають, що хочуть отримати? Потрібні правила гри. Для всіх", - наголосив Рустем Умєров.

Як він зазначив, кожному українцеві слід розтлумачити: "як і кого хочемо запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться".

"Для цього ми готуємо законопроєкт", - додав міністр.

"Найближчими днями", підсумував Умєрова, Міноборони домовиться з Верховною Радою щодо реєстрації документа.

Міністерство оборони
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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