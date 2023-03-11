Про це повідомили у суботу, 11 березня, у зведенні Генштабу.

"Так, військове керівництво ЗС РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ. Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого "паспорту ЛДНР" на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців ЗС РФ.

За день ворог завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари

Стало відомо, що протягом поточної доби противник завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари по місту Запоріжжя. Удар із ЗРК С-300 відбувся по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті - зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає.

"Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з них - по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою", - йдеться у дописі.

Основною метою противника досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого та Білогорівки Луганської області, а також Діброви та Роздолівки на Донеччині.

Бахмутський напрямок: ворог не припиняє штурму міста Бахмут, проте, наші захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв населені пункти Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора та Залізне Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: численних ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: ворог і далі здійснює інтенсивні обстріли найближчих населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Кам’янського Запорізької області, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки і Дніпровського Херсонської області та міста Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників.