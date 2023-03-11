Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Мобілізованих з ОРДЛО проти Україні схиляють до отримання паспортів РФ замість "документів" "ДНР-ЛНР", - Генштаб

Мобілізованих з ОРДЛО проти Україні схиляють до отримання паспортів РФ замість "документів" "ДНР-ЛНР", - Генштаб

11 березня, 2023 субота
19:00
війна з Росією російські військові окупанти

Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей

Про це повідомили у суботу, 11 березня, у зведенні Генштабу.

"Так, військове керівництво ЗС РФ в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ. Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого "паспорту ЛДНР" на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців ЗС РФ.

 За день ворог завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари

Стало відомо, що протягом поточної доби противник завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари по місту Запоріжжя. Удар із ЗРК С-300 відбувся по об’єкту цивільної інфраструктури. В результаті - зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає.

"Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з них - по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою", - йдеться у дописі.

Основною метою противника досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого та Білогорівки Луганської області, а також Діброви та Роздолівки на Донеччині. 

Бахмутський напрямок: ворог не припиняє штурму міста Бахмут, проте, наші захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв населені пункти Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора та Залізне Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: численних ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: ворог і далі здійснює інтенсивні обстріли найближчих населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Кам’янського Запорізької області, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки і Дніпровського Херсонської області та міста Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників. 

  • У суботу, 11 березня, російська армія завдала ракетного удару по території Запорізької області.
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
"ДНР".
"ЛНР
Читайте також:
путін і орбан
9 березня, 2023 четвер
Орбан заявив, що Угорщині доведеться переглянути відносини з Росією
Сергій Кривонос
11 березня, 2023 субота
Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, - генерал Кривонос
Лукашенко
9 березня, 2023 четвер
Останні заяви Лукашенка свідчать про його страшенний переляк, - Наливайченко
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.05
    Купівля 38.05
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 березня
20:08
OPINION
Лєна Чиченіна
Про Петлюру і Берію вони розповідають ідентично...
20:00
Ексклюзив
путін
Путін планує захопити Донбас, а з Херсонщини та Запоріжжя зробити розмінну карту, - Фейгін
19:53
Ексклюзив
Дана Ярова із захисником України
"Купуємо бойові дрони та протитанкові снаряди до них", - волонтерка Дана Ярова
19:43
OPINION
Юрій Гудименко, війна на Донбасі, Демократична сокира
Не треба перекладати відповідальність за зміни на тих, хто повернеться з війни
19:16
Ексклюзив
Китай
Наступні десятиліття будуть періодом стримування Китаю, - дипломат Чалий
19:11
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Лукашенко та Путін ненавидять один одного, - білоруський опозиціонер Азаров
19:10
Ексклюзив
Білоруські десантники
Військовослужбовців Білорусі зараз тренують для воєнних дій бойові інструктори з Росії, - Санніков
18:40
Києво-Печерська Лавра
На території Києво-Печерської лаври виявлено 36 незаконних новобудов, - Соня Кошкіна
18:36
Ексклюзив
Марк Фейгін
Апарат влади РФ не збирається розділяти з Путіним відповідальність за війну проти України, - Фейгін
18:33
ФСБ
До Білорусі прибули найманці ФСБ, яких використають для провокацій під виглядом ЗСУ, - російські правозахисники
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
Путін увігнав себе в патову ситуацію
18:04
У Гостомелі попрощалися із полеглою під Бахмутом Тетяною Фесенко
Чоловік ніс її на руках 2,5 кілометра. У Гостомелі попрощалися із полеглою під Бахмутом Тетяною Фесенко
17:23
Ігор Клименко
За час повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала понад 152 тисячі житлових будинків і понад 60 тисяч об'єктів інфраструктури
17:18
Газовоз "Лех Качинський"
Польща вперше сама доправила собі скраплений газ
16:54
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Якщо систематично відпрацьовуватимемо нашими засобами на 500-800 км углиб РФ, то це пришвидшить бажання росіян закінчити війну, - генерал Кривонос
16:46
Оновлено
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами з С-300
16:43
У музеї Ханенків відкрили виставку робіт
Рефлексії на події війни: у музеї Ханенків відкрили виставку робіт
16:30
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Москва прагне, щоб Пекін виступав адвокатом інтересів Кремля, - Фейгін
16:28
Біля парламенту Грузії зібралися проти обов'язкової армійської служби
Біля парламенту Грузії зібралися проти обов'язкової армійської служби
16:02
окупанти
Росія намагається імітувати нарощення своїх військових сил у Запорізькій області, - Центр нацспротиву
16:01
OPINION
Віктор Шлінчак
Невже це для того, щоб кожен, хто працює на державних посадах, мав страх?
15:52
Оновлено
Минай - Олександрія
"Зоря" перемогла "Львів" та збільшила відрив від "Динамо", результати та розклад інших матчів 17-го туру УПЛ
15:49
Віктор Медведчук
Медведчук каже, що в Україні з нього кілька місяців не знімали кайданки
15:34
"Ця тема не стоїть на порядку денному": Італія не планує переносити посольство в Ізраїлі до Єрусалима
15:27
Тайсон Ф'юрі та Джозеф Паркер (ліворуч)
Ф'юрі запросив для підготовки до бою з Усиком ексчемпіона світу
15:15
Гвардія наступу
До підрозділів "Гвардії наступу" набрали необхідну кількість бійців
15:15
Литва прапор
Литва святкує День відновлення незалежності
14:57
Норвегія
ЗСУ готові у найкоротші терміни направити воїнів-зенітників на навчання до Норвегії
14:44
СУ-35
Іран оголосив, що домовився з Росією про купівлю винищувачів Су-35
14:38
Ріші Сунак
Прем’єр Британії Сунак хоче використати коронацію Чарльза ІІІ для налагодження відносин із Китаєм, - The Times
14:38
Ексклюзив
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко може брати участь у підготовці великої провокації з боку Білорусі, - Санніков
14:36
Ексклюзив
Марк Фейгін
Якщо в Пригожина не залишиться ресурсів, значить РФ витратила їх на Бахмутському напрямку, - Фейгін
14:30
У 2023 році Україна виростить вдвічі більше сільгосппродукції, ніж споживе, - Мінагропром
14:20
Оскар
Кулеба розкритикував організаторів "Оскара" за відмову показати звернення Зеленського
14:02
OPINION
Богдан Данилишин
Надходження до держбюджету майже удвічі менші за касові видатки
13:47
Банк Кремнієвої долини
Банк Кремнієвої долини зазнав найбільшого банкрутстсва в США з часів кризи 2008 року
13:44
Тайсон Ф'юрі
У Ф'юрі пояснили, чому Усик не заслуговує на однаковий гонорар з британцем
13:30
танк Leopard 1
Данія має намір надати Україні першу партію танків Leopard 1 упродовж весни
13:19
Пентагон
Пентагон запросить $170 млрд, зокрема для заміни зброї, відправленої Україні, - Bloomberg
13:09
на фото: мечі
Митниця США затримала посилку РФ з трьома скіфськими мечами. Їх передали українському посольству
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV