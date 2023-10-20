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Мобільний зв'язок в умовах блекаутів: оператори розповіли про рівень готовності

20 жовтня, 2023 п'ятниця
20:54
Суспільство Мобільний зв’язок, смартфон, телефон

Найбільші мобільні оператори України розповіли Еспресо про те, як виконуватимуть вимогу РНБО про забезепечення зв'язку на критично важливих об'єктах упродовж трьох діб у разі тривалих відключень електрики внаслідок російських атак

Про це йдеться у матеріалі Еспресо "Позичені ППО, захист енергооб'єктів від дронів та генератори для мобільних "вишок": як готуються до нового сезону блекаутів".

Чи можливо забезпечити мобільний зв'язок, якщо електрики не буде три доби

Однією з найбільших проблем минулої зими був мобільний зв’язок, адже у деяких населених пунктах разом зі зникненням світла зв’язок або зникав повністю, або виникали перебої. При цьому від 26 листопада 2022 р. діє рішення РНБО  "Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану", яким зобов’язують усіх постачальників електронних комунікацій та мереж забезпечити свою автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом 3 діб. При цьому йдеться про забезпечення зв’язком не абсолютно усіх абонентів, а критично важливих об’єктів в усіх регіонах. Наскільки оператори підготувались до триденних блекаутів перевіряє Нацкомісія з регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Однак наразі комісія має зауваження фактично до усіх найбільших операторів мобільного зв’язку. 

Київстар усунув проблеми з сигналом, які були в трьох областях

"На сайті НКЕК опублікована інформація що стосується результатів перевірок готовності мереж телекомоператорів до блекаутів. Ця інформація  стосується перевірок, які відбувались у серпні 2023 р. Зазначимо, що зауваження регулятора до компанії Київстар стосувались не засобів резервного живлення, а потужності радіосигналу на окремих локаціях у Київській, Львівській та Одеській областях. На сьогодні складнощі з отриманням сигналу у вищезазначених регіонах усунено.  Базові станції, які надають зв’язок на локаціях, де розташовані критичні об’єкти, визначені РНБО, забезпечені можливістю автономно та безперервно надавати зв’язок абонентам протягом 3 діб: є дизель-генератори та підготовлені паливно-мастильні матеріали для них", – повідомили Еспресо у пресслужбі "Київстару".

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За даними компанії, протягом 2023 року Київстар встановив на базових станціях 80 тисяч нових акумуляторів, які забезпечать до 6 годин роботи обладнання без використання електроживлення. До кінця 2023 року загальна кількість таких акумуляторів досягне 110 тисяч. Крім того, якщо на початку повномасштабної війни у розпорядженні компанії було 700 стаціонарних та мобільних дизель-генераторів, які мають забезпечувати роботу усіх критично важливих об`єктів мережі, то зараз їх 2200.

Vodafone готувався до блекаутів із минулої зими

"До нових можливих блекаутів готували мережу ще з минулого зимового періоду й усе літо. Закуплені нові літій-іонні акумуляторні батареї підвищеної ємності, щоб створити достатній запас електроенергії на кожному технічному майданчику. Ці батареї більш пристосовані до важких умов експлуатації, менш чутливі до частих відключень електроенергії, а також мають у 2,5-3 рази вищу швидкість зарядки порівняно з батареями, які використовувались раніше. Станом на сьогодні встановлено понад 9000 нових акумуляторних батарей (частково батареями зі збільшеною ємністю, частково – літієвого типу) на 2255 майданчиках", – розповіли Еспресо у Vodafone.

Компанія майже в 4 рази збільшила кількість базових станцій, які будуть працювати на дизельних генераторах.

"Робота мобільної мережі в умовах нестабільного електропостачання – це також форс-мажор для нас. Адже робота базових станцій напряму залежить від електроживлення. Так, ми оснащуємо усі наші об’єкти зв’язку резервним живленням, але батареї потребують тривалого часу на перезарядження. В разі повторного відключення світла протягом доби вони просто не встигають зарядитись. Очевидно, що забезпечити усі майданчики ДГУ неможливо – в кожній області їх сотні. Навіть за умови наявності достатньої кількості генераторів, жоден оператор не зможе власними силами одночасно доставити генератори до кожного майданчика і вчасно заправляти. Крім того, багато об’єктів зв’язку розташовані на дахах, куди доставити і встановити генератор неможливо", – кажуть у пресслужбі Vodafone.

lifecell обладнав усі базові станції акумуляторними батареями

"Швидкість вичерпання їх ресурсу напряму залежатиме від низки факторів: тривалості відключення електроенергії у конкретній місцевості; локації, де знаходитиметься абонент; кількості активних абонентів, які знаходяться поряд; наскільки інтенсивно ці абоненти навантажуватимуть мережу, і чи одночасно вони це робитимуть. Коли ж батареї вичерпають свій заряд – єдиний спосіб продовжити живлення базових станцій – це підключення до генератора. Щоб підживлювати лише одну базову станцію під час тривалої відсутності електрики нам потрібно до 50 л дизпалива на добу в залежності від типу генератора. Крім того, на кожну базову станцію з генератором необхідно як мінімум одна-дві людини, які регулярно його дозаправлятимуть. У lifecell понад 9 тис. базових станцій по Україні і можна порахувати скільки потрібно людей, щоб підтримувати їх роботу на генераторах", –  пояснюють у пресслужбі lifecell.

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У таких випадках перевага для автономного живлення надається комутаторам і вузловим технологічним майданчикам, щоб опорна мережа оператора могла працювати. 

"Забезпечення абонентів зв’язком на випадок тривалих блекаутів –  величезний виклик, і ми як мобільний оператор – перші, хто зацікавлені в його вирішенні. Проте, масштаб проблеми значно більший, ніж ресурси окремо взятого оператора. Віримо, що питання можна вирішити спільними зусиллями держави і всіх мобільних і фіксованих операторів", – кажуть у пресслужбі lifecell.

  • Раніше очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку внаслідок російських ударів по енергооб'єктах і тривалих відключень електрики не передбачається.
  • МОЗ повідомило, що українські медзаклади мають понад 4 тис. генераторів для постійної роботи на випадок блекаутів.
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