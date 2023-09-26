Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Як пережити блекаути і зберегти ментальне здоров'я: рекомендації МОЗ

Як пережити блекаути і зберегти ментальне здоров'я: рекомендації МОЗ

26 вересня, 2023 вiвторок
10:00
Війна з Росією Блекаут

З настанням холодів Росія все частіше намагатиметься здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру, тому слід підготуватись до можливих віялових відключень електроенергії

В Міністерстві охорони здоров'я підготували перелік справ, які не лише допоможуть легше пережити можливі блекаути, але й ще й будуть корисними для психічного та фізичного здоров’я, йдеться у фейсбук МОЗ.

Що варто робити:

  • Прогулянки. Але лише зі світловідбивними або світлодіодними аксесуарами (наприклад, браслета чи стрічка або жилет). Ви побачите дуже красиве зоряне небо, яким не бачили його при вуличному освітленні!
  • Механічна робота, що не потребує яскравого освітлення: прибирання, наведення ладу на робочому столі, перепакування сипучих харчів тощо. Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище.
  • Практикувати техніки психологічної самодопомоги, які постійно зберігаєте, але ще не мали часу повернутись. Про багато з них ми вже на сайті МОЗ. Також корисні поради можна знайти на спеціальній сторінці за посиланням.
  • Тренування вдома. Ви можете вже зараз навчитися техніки виконання вправ з тренером (тренеркою), щоб потім вдома мати змогу виконувати їх навіть в сутінках. Також можна завантажити відео, щоб мати його під рукою! 
  • Аудіокниги. Допоможуть якісно провести період відключення світла.
  • Настільні ігри для всієї родини. Це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет.
  • Сон. Якщо вже по 9 вечора, можна і не грати в настолки – це ваш давно омріяний шанс виспатися.

МОЗ підготував ці матеріали в межах впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

  • 16 вересня в міненерго повідомили про підготовку графіків відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі застосовувати їх не планують.
Медицина
блекаут
Читайте також:
25 вересня, 2023 понедiлок
Помер 50-річний народний депутат Андрій Іванчук
25 вересня, 2023 понедiлок
Українські сили продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута, - ISW
прикордонник
25 вересня, 2023 понедiлок
ЗСУ вигнали диверсантів, які проникли на Харківщину й почали зводити укріплення біля кордону
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 вересня
10:30
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли Херсон: 2 людини поранено
10:23
Spotify
Spotify за допомогою ШІ дублюватиме подкасти іноземними мовами голосами авторів
10:22
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
Через атаку РФ по Одещині не працює пункт пропуску з Румунією, але дрони не перетинали кордон
10:00
У Нагірному Карабасі вибухнув резервуар з паливом
У Нагірному Карабаху вибухнув резервуар з паливом: 20 людей загинули, майже 300 поранено
09:59
Ракетоносій "калібрів"
РФ утримує у Чорному морі 6 кораблів, серед них 2 ракетоносії
09:56
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало понад 13,5 тисяч біженців
09:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
09:47
Чорноморський флот РФ
Атаки на Чорноморський флот РФ: британська розвідка оцінила здатність окупантів надалі блокувати українські порти
09:40
паспорт РФ
Окупанти на Луганщині погрожують батькам зменшенням виплат, якщо діти не отримають паспорт РФ до 14 років, - ОВА
09:35
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
НАТО має обмаль наземних систем ППО, акцент має бути на F-16: Згурець про ситуацію в повітряному просторі України
09:19
Оновлено
Ізмаїл, Одеська область, наслідки атаки шахедів
Нічна атака РФ: є влучання у припортову інфраструктуру на Одещині, об'єкти на Черкащині та Миколаївщині, постраждали 2 людей
09:10
Оновлено
Президент Литви Гітанас Науседа
Науседа зустрівся з українськими нардепами: пообіцяв продовжити підтримку та закликав до реформ
09:06
Ілюстративне фото
У Мексиці внаслідок паводку загинули щонайменше 7 людей, є зниклі безвісти
09:03
Ексклюзив
Луганщина
Щурі, відсутність світла та водопостачання: голова Луганської ОВА прокоментував ситуацію на ТОТ напередодні опалювального сезону
08:23
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 26 з 38 "шахедів" під час нічної атаки РФ
08:20
Знищена техніка окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 5 танків, 39 артсистем і 400 військових РФ, - Генштаб
07:49
Латвія
Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за написи "Я русский!" на автівках
07:47
Анатолій Тимощук
Тимощук подав на УАФ до Спортивного арбітражного суду в Лозанні
07:40
Оновлено
Кривий Ріг
У Кривому Розі пролунав вибух: росіяни вдарили по місцевому підприємству
07:12
Путін і Кім Чен Ин
"Вулиця з двостороннім рухом, що стає дедалі небезпечнішою": Блінкен про співпрацю РФ і КНДР
06:54
Єгипет
Дешева альтернатива зерну з РФ: Єгипет планує закупляти пшеницю у Казахстані
06:24
військовий корабель РФ
Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні, - ISW
05:58
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден передав Пашиняну лист: запевнив у підтримці суверенітету та демократії
05:53
Антиросійські протести, Єреван, Вірменія
РФ звинуватила США у зростанні антиросійських настроїв у Вірменії
05:20
Кубок України
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
05:16
США, Польща, зброя
Польща домовилась зі США про купівлю 96 вертольотів Apache
04:48
розбита російська техніка
В ISW відзначають, що спроби наступу РФ біля Бахмута та Авдіївки не мають успіху
03:55
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині затримали 23 прихильників Гюлена з організації FETÖ
03:27
Німеччина уряд
Уряд Німеччини може вдвічі скоротити допомогу біженцям наступного року, – Reuters
02:59
Севастополь. Крим
Повітряна тривога у Криму: вибухи у Севастополі та в районі "Бельбеку"
02:32
Рафаель Гроссі
Гроссі повторно призначили генеральним директором МАГАТЕ
02:04
обстріл, ППО
Міноборони РФ повідомило про масовану атаку дронів на Бєлгородську та Курську області
01:55
Російська пропаганда поширила фейк, що бійці "Азова" проводять "сатанинські обряди"
01:26
На фото: Анналена Бербок і Володимир Зеленський
Бербок запевнила що в Німеччині немає "втоми від України"
00:58
Україна Польща
В МЗС України спростували інформацію про наміри "повалити владу Польщі"
2023, понедiлок
25 вересня
23:20
Чехія
У Чехії викрили агента РФ, який платив відомим людям за поширення російської пропаганди
22:54
Держдеп США
Держдеп США пояснив, що буде з безпековою допомогою в разі "шатдауну"
22:28
Cyberpunk 2077: польська студія CDPR вибачилася перед росіянами за "образливі" фрази в українській локалізації
22:06
Ексклюзив
санкції проти РФ
"Має бути ембарго": дипломат Чалий пояснив, чому санкції проти РФ недостатні для припинення війни
22:06
Оновлено
У невизнаному Придністров'ї після атаки РФ на Україну знайшли уламки ракети
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV