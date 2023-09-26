Як пережити блекаути і зберегти ментальне здоров'я: рекомендації МОЗ

В Міністерстві охорони здоров'я підготували перелік справ, які не лише допоможуть легше пережити можливі блекаути, але й ще й будуть корисними для психічного та фізичного здоров’я, йдеться у фейсбук МОЗ.

Що варто робити:

Прогулянки . Але лише зі світловідбивними або світлодіодними аксесуарами (наприклад, браслета чи стрічка або жилет). Ви побачите дуже красиве зоряне небо, яким не бачили його при вуличному освітленні!

. Але лише зі світловідбивними або світлодіодними аксесуарами (наприклад, браслета чи стрічка або жилет). Ви побачите дуже красиве зоряне небо, яким не бачили його при вуличному освітленні! Механічна робота , що не потребує яскравого освітлення: прибирання, наведення ладу на робочому столі, перепакування сипучих харчів тощо. Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище.

, що не потребує яскравого освітлення: прибирання, наведення ладу на робочому столі, перепакування сипучих харчів тощо. Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище. Практикувати техніки психологічної самодопомоги , які постійно зберігаєте, але ще не мали часу повернутись. Про багато з них ми вже на сайті МОЗ. Також корисні поради можна знайти на спеціальній сторінці за посиланням.

, які постійно зберігаєте, але ще не мали часу повернутись. Про багато з них ми вже на сайті МОЗ. Також корисні поради можна знайти на спеціальній сторінці за посиланням. Тренування вдома . Ви можете вже зараз навчитися техніки виконання вправ з тренером (тренеркою), щоб потім вдома мати змогу виконувати їх навіть в сутінках. Також можна завантажити відео, щоб мати його під рукою!

. Ви можете вже зараз навчитися техніки виконання вправ з тренером (тренеркою), щоб потім вдома мати змогу виконувати їх навіть в сутінках. Також можна завантажити відео, щоб мати його під рукою! Аудіокниги . Допоможуть якісно провести період відключення світла.

. Допоможуть якісно провести період відключення світла. Настільні ігри для всієї родини . Це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет.

. Це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет. Сон. Якщо вже по 9 вечора, можна і не грати в настолки – це ваш давно омріяний шанс виспатися.

МОЗ підготував ці матеріали в межах впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".