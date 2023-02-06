Модель не принципова, важливо зняти табу й отримати першу ескадрилью літаків, – Кулеба
Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків, а питання щодо того, якої моделі літаки це будуть, не є принциповим
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів увечері 6 лютого в ефірі національного телемарафону.
"Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Grippen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже будемо визначатися, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку саме модель робити основну ставку", – сказав він.
Кулеба додав, що з погляду масовості на ринку й доступності обслуговування, базовою моделлю для України є американський F-16. Проте він не обов'язково має стати першим іноземним бойовим літаком, який отримає Україна. Важливим є розблокувати надання іноземних бойових літаків як таких.
Дмитро Кулеба переконаний, що бар’єри партнерів у наданні Україні бойових літаків є психологічними, і їх вдасться подолати, як свого часу зуміли подолати перепони, які стояли на заваді отриманню Україною РСЗВ HIMARS, ЗРК Patriot і західних танків.
"Україна вже зібрала такий собі танковий зоопарк. Маємо рішення про надання Leopard, Challenger, Abrams і ми працюємо над отриманням французьких танків Leclerc. Тут головне – відкрити позицію", – додав він.
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