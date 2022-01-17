Moderna: комбінована вакцина проти COVID-19 і грипу може з’явитися у 2023 році
Виконавчий директор Moderna Стефан Бансель заявив, що єдина вакцина, яка об’єднає бустерну дозу проти COVID-19 та експериментальне щеплення проти грипу, може з’явитися вже у 2023 році
Про це він сказав під час сесії "COVID-19: Що далі?" в рамках онлайн Всесвітнього економічного форуму, повідомляє Укрінформ.
"У найкращому випадку ця (комбінована вакцина, - ред.) може з’явитися вже у 2023 році", - зазначив Бансель.
За його словами, таким чином людям не потрібно буде робити 2-3 щеплення впродовж однієї зими.
Бансель додав, що у 2021 році, компанія вже доставила 807 млн доз вакцини проти коронавірусу, а цього року Moderna розраховує на виробництво ще 2-3 млрд доз вакцин.
- Нагадаємо, генеральний директор американської фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина, спрямована на штам "Омікрон", буде готова у березні 2022 року.
- Гендиректор Moderna заявив, що людям може знадобитись четверте щеплення проти COVID-19.
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