Про це інформують на сайті Europe 1.

Підтримати американок у боротьбі за права жінок на добровільне переривання вагітності у Франції вийшло близько семи тисяч людей. Повідомляється, що демонстранти побоюються такого сценарію в інших країнах, зокрема в Європі.

"На чолі паризької процесії Сюзі Ройтман, учасниця колективу "Аборти в Європі – вирішують жінки". Вона побоюється, що, враховуючи "важливість Сполучених Штатів у світі", право на аборт регресує і країни "надихатимуться" США заперечувати це право. У Парижі, 16-річна дівчина Таїс тримає табличку "За 15 років у Франції закрили 130 центрів абортів". Її хвилює "ефект сніжної кулі", - розповіли у відомстві.

Toutes et tous mobilisés pour défendre le droit effectif à l'#avortement ! pic.twitter.com/vxd3Co29pg — LDH France (@LDH_Fr) July 2, 2022

Група депутатів партії "Відродження" президента Франції Емманюеля Макрона пропонують схвалити законопроєкт про закріплення права на аборт у Конституції.

24 червня Верховний суд США скасував рішення, яке давало конституційне право на аборт. Прездент Байден закликав людей висловлювати мирний протест.

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