"Моє тіло, мій вибір". Демонстранти у Франції підтримали американок після рішення Верховного суду про скасування абортів
У кількох містах Франції пройшли акції підтримки жінок у США, через рішення Верховного суду, яке на рівні штатів визначило політику щодо абортів
Про це інформують на сайті Europe 1.
Підтримати американок у боротьбі за права жінок на добровільне переривання вагітності у Франції вийшло близько семи тисяч людей. Повідомляється, що демонстранти побоюються такого сценарію в інших країнах, зокрема в Європі.
"На чолі паризької процесії Сюзі Ройтман, учасниця колективу "Аборти в Європі – вирішують жінки". Вона побоюється, що, враховуючи "важливість Сполучених Штатів у світі", право на аборт регресує і країни "надихатимуться" США заперечувати це право. У Парижі, 16-річна дівчина Таїс тримає табличку "За 15 років у Франції закрили 130 центрів абортів". Її хвилює "ефект сніжної кулі", - розповіли у відомстві.
- Група депутатів партії "Відродження" президента Франції Емманюеля Макрона пропонують схвалити законопроєкт про закріплення права на аборт у Конституції.
- 24 червня Верховний суд США скасував рішення, яке давало конституційне право на аборт. Прездент Байден закликав людей висловлювати мирний протест.
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