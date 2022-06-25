Про це йдеться у заяві двох членів французького парламенту, повідомляє ЄП.

Право на аборт у Франції закріплено в законі 1975 року.

"Конституційний закон закріпить право на аборт для майбутніх поколінь. Те, що сталося в іншому місці, не повинно статися у Франції", - заявила депутатка Марі-П'єр Ріксен.

Законопроєкт включатиме положення, яке унеможливить позбавлення особи права на аборт.

24 червня Верховний суд США скасував рішення, яке давало конституційне право на аборт. Прездент Байден закликав людей висловлювати мирний протест.