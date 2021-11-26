Могли забити 6-7 голів, грали проти команди не найвищого рівня, - Моурінью принизив "Зорю" після нищівної поразки у Лізі конференцій

Про це повідомляє Football Italia.



За словами Моурінью, його "Рома" могла забити "Зорі" 6-7 голів, а не 4 м'ячі, як вийшло.



"Думаю, ми добре діяли з першої хвилини і могли забити 6-7 голів. "Зоря" - це команда не найвищого рівня, але вона агресивна і має гарні індивідуальні якості. Сьогодні ми мали кілька блискучих індивідуальних виступів, і ми щасливі нашому прогресу.Я дуже щасливий працювати з цими хлопцями", – сказав Жозе Моурінью.



Після 5 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Українці втратили шанси на плей-офф Ліги конференцій. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 10 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 11 очками.



У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.



У 6-му турі "Зоря" зіграє проти "Бодо-Глімт" у Запоріжжі. Матч відбудеться сьогодні, 9 грудня. Пряма трансляція на Megogo.