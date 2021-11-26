Могли забити 6-7 голів, грали проти команди не найвищого рівня, - Моурінью принизив "Зорю" після нищівної поразки у Лізі конференцій
Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью зухвало прокоментував розгром луганської "Зорі" у Лізі конференцій
Про це повідомляє Football Italia.
За словами Моурінью, його "Рома" могла забити "Зорі" 6-7 голів, а не 4 м'ячі, як вийшло.
"Думаю, ми добре діяли з першої хвилини і могли забити 6-7 голів. "Зоря" - це команда не найвищого рівня, але вона агресивна і має гарні індивідуальні якості. Сьогодні ми мали кілька блискучих індивідуальних виступів, і ми щасливі нашому прогресу.Я дуже щасливий працювати з цими хлопцями", – сказав Жозе Моурінью.
Після 5 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Українці втратили шанси на плей-офф Ліги конференцій. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 10 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 11 очками.
У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.
У 6-му турі "Зоря" зіграє проти "Бодо-Глімт" у Запоріжжі. Матч відбудеться сьогодні, 9 грудня. Пряма трансляція на Megogo.
- 25 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно поступилась італійські "Ромі".
- Після цього стало відомо, що фаната "Зорі", у якого був банер з написом "Луганськ - це Україна", не впустили на стадіон у Римі на матч проти "Роми".
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