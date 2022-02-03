МОК прибрав бокс з програми Олімпійських ігор
Бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство не включені до попередньої програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі
Про це повідомляє BBC.
Сьогодні у Пекіні МОК (Міжнародний олімпійський комітет) затвердив програму з 28 видів спорту, які потрапили у програму Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.
До попередньої програми змагань не потрапили бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство. Проте, ці види спорту можуть додати до розкладу наступного року, якщо міжнародні федерації продемонструють, що позбулися проблем у своїх видах.
Зокрема, Міжнародній асоціації аматорського боксу треба довести, що вона вирішила проблеми, пов'язані з чесністю суддівства та роботи рефері. У вересні незалежне розслідування показало, що на Олімпійських іграх - 2016 діяла система, яка дає змогу офіційним особам маніпулювати результатами боксерських поєдинків.
Важка атлетика має розв'язати питання допінгу, а сучасне п'ятиборство - замінити дисципліну з кінного спорту конкур та підвищити привабливість виду спорту для молоді.
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