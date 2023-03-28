МОК вже сьогодні може допустити атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади

Про це повідомляє Укрінформ.

Офіційне рішення про допуск Росії та Білорусі можуть ухвалити уже сьогодні, 28 березня.

Міністр молоді та спорту України, президент НОК країни Вадим Гутцайт, який 27 березня взяв участь у консультаційній нараді президента МОК із президентами НОКів світу, у своїй заяві акцентував увагу на важливості дотримання положень Олімпійської хартії, а також закликав всіх залишити в силі рекомендацію Виконкому МОК від 28 лютого 2022 року про відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в міжнародних спортивних змаганнях.