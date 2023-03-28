МОК вже сьогодні може допустити атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) готується ухвалити рішення щодо допуску атлетів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань та літньої Олімпіади-2024
Про це повідомляє Укрінформ.
Офіційне рішення про допуск Росії та Білорусі можуть ухвалити уже сьогодні, 28 березня.
Міністр молоді та спорту України, президент НОК країни Вадим Гутцайт, який 27 березня взяв участь у консультаційній нараді президента МОК із президентами НОКів світу, у своїй заяві акцентував увагу на важливості дотримання положень Олімпійської хартії, а також закликав всіх залишити в силі рекомендацію Виконкому МОК від 28 лютого 2022 року про відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в міжнародних спортивних змаганнях.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.
- 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.
- 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.
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