Молдова ініціювала зустріч із представниками Придністров’я через енергокризу
Кишинів закликав Тирасполь провести зустріч у форматі "1+1", щоб обговорити енергетичну кризу на обох берегах Дністра
Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на Бюро реінтеграції.
Зазначається делегація конституційної влади Молдови запросила представників переговорного процесу придністровського регіону на зустріч, щоб "прояснити технічні аспекти і знайти рішення для подолання проблем, що торкнулися всієї території країни". До обговорення запросили посередників і спостерігачів країн, що беруть участь у переговорному процесі у форматі "5+2".
До цього видання зазначало, що КПП Костешти-Стинка на кордоні з Румунією, а також КПП Гриманкауци та Чишмікіой-Долинське на молдовсько-українському кордоні тимчасово призупинили роботу через відсутність електроенергії.
Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови затвердила заходи економії електроенергії під час кризи - людей попросили не користуватись ліфтами у визначені години, понизити температуру у приміщеннях, обмежити роботу ескалаторів, скоротити освітлення в будинках.
- 1 жовтня директор газової компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що Російський Газпром з 1 жовтня почне скорочувати постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%. 24 жовтня МолдГРЕС скоротила постачання електроенергії на правобережжі у два з половиною рази через скорочення постачання газу "Газпромом" на 30%. У зв'язку з цим на правому березі Дністра щодня відзначається дефіцит електроенергії. 24 жовтня "дефіцит покрили коштом аварійного постачання з енергосистеми Румунії". Щоправда, і вартість такої електроенергії висока.
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