Молдова купуватиме електроенергію у Румунії

Про це поінформував Інтерфакс-Україна.

Energocom, держпідприємство Молдови, уклало контракт із держкомпанією Румунії Nuclearelectrica.

У січні 2023 року Молдова закупатиме в компанії 10 МВт-год у нічний час та 30 МВт-год у денний час. Вартість електроенергії сягатиме близько 91 євро за 1 МВт-год.

Зазначається, що закуплена електроенергія покриватиме близько 4% від усіх потреб споживання Молдови. Адже основний обсяг виробітку припадатиме на Молдовську ДРЕС. Частину енергії країна також вироблятиме потужностями місцевих ТЕЦ і за допомоги відновлюваних джерел енергії - сонячних та вітрових електростанцій. Їх теж закуплять в Румунії.

Нагадаємо, Moldovagaz почав закуповувати газ у підприємства SA Energocom для споживання на правому березі Дністра, так країна стала незалежною від російського Газпрому.

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