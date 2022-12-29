Молдова купуватиме електроенергію у Румунії
Держпідприємство Молдови Energocom уклало контракт із румунською компанією Nuclearelectrica, остання в січні 2023 року постачатиме 10 МВт-год у нічний час та 30 МВт-год у денний час
Про це поінформував Інтерфакс-Україна.
Energocom, держпідприємство Молдови, уклало контракт із держкомпанією Румунії Nuclearelectrica.
У січні 2023 року Молдова закупатиме в компанії 10 МВт-год у нічний час та 30 МВт-год у денний час. Вартість електроенергії сягатиме близько 91 євро за 1 МВт-год.
Зазначається, що закуплена електроенергія покриватиме близько 4% від усіх потреб споживання Молдови. Адже основний обсяг виробітку припадатиме на Молдовську ДРЕС. Частину енергії країна також вироблятиме потужностями місцевих ТЕЦ і за допомоги відновлюваних джерел енергії - сонячних та вітрових електростанцій. Їх теж закуплять в Румунії.
- Нагадаємо, Moldovagaz почав закуповувати газ у підприємства SA Energocom для споживання на правому березі Дністра, так країна стала незалежною від російського Газпрому.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.41Продаж 42.5
- Актуальне
- Важливе