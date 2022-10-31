Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата через ракетні обстріли України
Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції Молдови оголосило персоною нон грата представника Посольства Російської Федерації в Кишиневі
Про це міністерство повідомляє на офіційному сайті.
Представник посольства зобов'язаний залишити територію Республіки Молдова, про це 31 жовтня повідомили послу Росії в Кишиневі Олегу Васнєцову, якого викликали до МЗСЄІ.
"Під час бесіди (МЗСЄІ) підтвердило, що ракетні удари по сусідній країні продовжують нарощувати ризики безпеки, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози енергетичній безпеці країни", – зазначають у міністерстві.
- Нагадаємо, у МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.
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