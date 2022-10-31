Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата через ракетні обстріли України

Про це міністерство повідомляє на офіційному сайті.

Представник посольства зобов'язаний залишити територію Республіки Молдова, про це 31 жовтня повідомили послу Росії в Кишиневі Олегу Васнєцову, якого викликали до МЗСЄІ.

"Під час бесіди (МЗСЄІ) підтвердило, що ракетні удари по сусідній країні продовжують нарощувати ризики безпеки, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози енергетичній безпеці країни", – зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, у МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.

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