Молдова отримає $30 млн від США на подолання енергетичної кризи

Про це повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Кошти виділять, щоб допомогти "подолати стрибки цін на енергоносії, спричинені неспровокованою та невиправданою війною Кремля проти України". Їх нададуть через трастовий фонд Світового банку.

Зазначають, що надані кошти допоможуть Молдові відшкодувати вартість раніше придбаної електроенергії.

Також USAID заявило, що Молдова тільки-но почала відновлюватися від численних потрясінь останніх років, включно з пандемією коронавірусу та збільшенням ціни на газ у чотири рази. Утім розв'язана Росією повномасштабна війна в Україні поставила під загрозу короткострокове економічне відновлення країни та її довгострокові економічні перспективи.

Тому США виділяє Молдові ці 30 млн доларів. Вони є елементом екстреної підтримки Молдови розміром 320 млн доларів. Їх США почали надавати з лютого 2022 року, щоб допомогти країні подолати економічні, енергетичні, гуманітарні та безпекові наслідки, спричинені війною Росії проти України.

"USAID сприятиме координації донорів та ефективності допомоги, а також допомагатиме мобілізувати додаткові ресурси для відповіді на критичні потреби та надання послуг у Молдові", - ідеться в повідомленні.

18 грудня 2022 року Moldovagaz почав закуповувати газ у підприємства SA Energocom для споживання на правому березі Дністра, так країна стала незалежною від російського Газпрому.

29 грудня стало відомо, що Молдова розпочинає купувати електроенергію у Румунії.